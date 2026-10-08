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Жарких Роман
СОБЫТИЯ
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Жарких Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Казовская Ирина 1 1
|Пуриков Александр 1 1
|Карпенко Станислав 1 1
|Копик Анатолий 1 1
|Корнев Александр 7 1
|Путин Владимир 3476 1
|Евдокимов Андрей 97 1
|Грищенков Александр 17 1
|Катков Алексей 44 1
|Щеглов Петр 91 1
|Синельников Евгений 10 1
|Белкин Сергей 12 1
|Иваненко Владислав 24 1
|Сивцев Илья 176 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Коган Алексей 12 1
|Лебединец Антон 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478151, в очереди разбора - 724586.
Создано именных указателей - 202524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.