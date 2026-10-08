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Все категории 202524
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Жарких Роман

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В частную спутниковую компанию с огромным убытком проникло государство. Оно будет контролировать платформу зондирования Земли и широкополосной связи 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Жарких Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11053 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 1
Dr.Web - Доктор Веб 1297 1
Ред Софт - Red Soft 1267 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1714 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3202 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1927 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1121 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1000 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 1
TrueConf - ТруКонф 460 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 722 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1113 1
Mali 38 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 520 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 121 1
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 283 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1476 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 387 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 51 1
Edelweiss - Эдельвейс 73 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 54 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 165 1
Lagrange Project - Проект Лагранж 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 507 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5840 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4038 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1547 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 787 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1616 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 56 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33962 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 512 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 191 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16718 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12368 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2844 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5534 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4865 1
Стандартизация - Standardization 2359 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11646 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14899 1
Desktop computer - Системный блок - системник 481 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7441 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7962 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2412 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 714 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1421 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 1015 1
DDR - Double data rate 3115 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35927 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27175 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54875 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22821 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3834 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15561 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10505 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26966 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17118 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1610 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2752 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1260 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9438 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8796 1
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 119 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26434 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 372 1
Linux OS 11671 1
Новые облачные технологии - МойОфис 970 1
Intel x86 - архитектура процессора 2186 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1655 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1048 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 379 1
Oracle Java - язык программирования 3499 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 749 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1387 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 144 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 349 1
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 1
НКТ - Р7-Офис 561 1
КриптоПро CSP СКЗИ 260 1
InfoTeCS - ViPNet Client 123 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2524 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 117 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Baikal-MS - Микропроцессор для микросерверов 5 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 265 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 256 1
Lagrange Sarmah SoM - промышленные компьютеры 1 1
Казовская Ирина 1 1
Пуриков Александр 1 1
Карпенко Станислав 1 1
Копик Анатолий 1 1
Корнев Александр 7 1
Путин Владимир 3476 1
Евдокимов Андрей 97 1
Грищенков Александр 17 1
Катков Алексей 44 1
Щеглов Петр 91 1
Синельников Евгений 10 1
Белкин Сергей 12 1
Иваненко Владислав 24 1
Сивцев Илья 176 1
Пожидаев Николай 85 1
Коган Алексей 12 1
Лебединец Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168616 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48120 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 1
Земля - планета Солнечной системы 10915 1
Китай - Тайвань 4289 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 938 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58513 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5177 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34342 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2216 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6231 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8916 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11503 1
Reference - Референс 228 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5837 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6876 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3966 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8167 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 104 1
Английский язык 7077 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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