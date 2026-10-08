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Карпенко Станислав

СОБЫТИЯ


08.10.2026 В частную спутниковую компанию с огромным убытком проникло государство. Оно будет контролировать платформу зондирования Земли и широкополосной связи 1
25.08.2021 «Ситроникс» превратился в космическую компанию 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Карпенко Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 122 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 304 1
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 96 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 180 1
Финансист 76 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 55 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3446 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3477 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1471 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 230 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7459 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11679 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34176 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1742 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1620 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1238 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3773 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10321 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9881 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1068 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27245 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 733 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1397 1
Ситроникс КТ - АИС - Автоматическая идентификационная система 6 1
Жарких Роман 3 2
Евтушенков Владимир 221 1
Катков Алексей 44 1
Иваненко Владислав 24 1
Пожидаев Николай 85 1
Козловская Ирина 4 1
Бойко Алексей 146 1
Казовская Ирина 1 1
Пуриков Александр 1 1
Кучинский Кирилл 4 1
Васильева Анна 18 1
Копик Анатолий 1 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 2
Россия - РФ - Российская федерация 169438 2
Мировой океан - World Ocean 532 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58770 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8192 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5190 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54393 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34509 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18508 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4129 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6249 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8944 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1938 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 144 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 125 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6915 1
ComNews - Медиа-бизнес 146 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1307 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8698 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1270 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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