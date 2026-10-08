Индексная книга (каталог) CNews*
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Копик Анатолий
СОБЫТИЯ
|08.10.2026
|В частную спутниковую компанию с огромным убытком проникло государство. Оно будет контролировать платформу зондирования Земли и широкополосной связи 1
|25.08.2021
|«Ситроникс» превратился в космическую компанию 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Копик Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпенко Станислав 2 2
|Жарких Роман 3 2
|Катков Алексей 44 1
|Бойко Алексей 147 1
|Евтушенков Владимир 221 1
|Казовская Ирина 1 1
|Пуриков Александр 1 1
|Иваненко Владислав 24 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Козловская Ирина 4 1
|Васильева Анна 20 1
|Кучинский Кирилл 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169942 2
|Земля - планета Солнечной системы 10940 2
|Мировой океан - World Ocean 533 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48420 1
|ComNews - Медиа-бизнес 147 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.