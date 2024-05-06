«Базальт СПО» представила учебник по работе с системой компьютерной математики Scilab

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», представила новый учебник — SciLab. Решение инженерных и математических задач».

«Базальт СПО» выступила инициатором издания. Книга пополнила серию «Библиотека ALT».

Авторы книги, кандидаты технических наук и практикующие преподаватели вузов, Алексеев Е.Р. и Чеснокова О.В., а также Дога К.В., студент факультета математики и компьютерных наук Кубанского государственного университета.

Ответственный редактор — директор по продуктам «Базальт СПО» Владимир Чёрный.

Новинка представляет собой учебник, справочник и практикум по свободно распространяемому математическому пакету Scilab. Кроме языка программирования Scilab, в книге подробно рассмотрены возможности создания визуальных приложений, детально описаны графические возможности пакета, приведены примеры использования Scilab при решении различных классов математических задач: нелинейные уравнения и системы, задачи линейной алгебры; дифференцирование и интегрирование; обработка экспериментальных данных; задачи оптимизации; обыкновенные дифференциальные уравнения и системы; уравнения в частных производных.

Издание адресовано студентам и преподавателям математических и инженерных специальностей вузов, а также будет полезно научным сотрудникам.

«Библиотека ALT» — это книги для профессионалов и любителей о свободном программном обеспечении (СПО) и его применении. Проекту более 15 лет, он реализуется компанией «Базальт СПО». Все книги «Библиотеки ALT» представлены в электронном формате, их полные версии можно скачать бесплатно. Также с книгой «SciLab. Решение инженерных и математических задач» можно ознакомиться в Научной электронной библиотеке elibrary.ru.

В бумажном виде книга выпущена издательством «ДМК Пресс». Приобрести ее можно на сайте издательства в соответствующем разделе.