Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений

В 2020 году российские образовательные учреждения смогут приобретать по сниженным ценам дистрибутивы отечественных операционных систем семейства «Альт» для серверов и рабочих станций. Таким образом «Базальт СПО», разработчик ОС «Альт», и Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, вносят свой вклад в цифровизацию системы образования в России, в развитие дистанционного обучения.

Предложение распространяется на все заведения дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования, а также на учреждения дополнительного образования. Благодаря этому большое количество российских учебных заведений сможет экономно перевести свою цифровую инфраструктуру на отечественное импортонезависимое программное обеспечение.

В семейство ОС «Альт» входят операционные системы «Альт Рабочая станция», «Альт Сервер», «Альт Образование», «Альт 8 СП» (защищенная ОС специального применения). Они выпускаются в форме дистрибутивов, каждый из которых содержит операционную систему и большой набор прикладных программ. Например, в ОС «Альт Образование» для учебных заведений всех ступеней включен большой набор русифицированных прикладных программ для обучения программированию, изучения технических, естественно-научных и гуманитарных дисциплин, а также – офисный пакет, средства работы в Интернете (браузер, электронная почта), инструменты для редактирования графики, аудио и видео и др. При установке дистрибутива на компьютер можно выбрать набор программ для различных уровней и профилей обучения. Все операционные системы «Альт» внесены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Переход на отечественное ПО под свободной лицензией дает учебным заведениям много новых возможностей, – сказал Владимир Черный, начальник отдела договоров и продаж «Базальт СПО». – Во-первых, избавляет от санкционных рисков. Во-вторых, школьники и студенты могут изучать открытый код программ и участвовать в проектах их разработки. В-третьих, педагоги сразу получают готовый набор программ для преподавания различных предметов, для полного оснащения рабочих мест, для централизованного управления учебным классом. Школьники, студенты, педагоги могут бесплатно скачивать дистрибутивы на свои домашние компьютеры и пользоваться одними и теми же программами».

Поставку, внедрение и техподдержку ОС «Альт Образование» в учебные заведения России осуществляет Softline. Компания имеет представительства во всех регионах страны, ее партнерская сеть интегрирована более чем с 3000 поставщиков программного и аппаратного обеспечения на всей территории страны.

«Мы реализовали уже множество ИТ-проектов в сфере образования. Как участник партнерской программы «Базальт СПО», компания Softline имеет статус дистрибьютора, интегратора и авторизованного учебного центра по продуктам «Базальт СПО». Наши специалисты обеспечивают образовательные организации по всей стране сервисом полного цикла, интегрируют продукты разработчика в существующую ИТ-инфраструктуру, оказывают техподдержку, обучают пользователей», – отметил менеджер по развитию бизнеса отечественного системного ПО Softline Денис Корсаков.

В 2019 году около 12 тысяч дистрибутивов операционных систем «Альт» было внедрено в российских учебных заведениях. Всего в образовательных учреждениях страны на этих операционных системах работает более 60 000 компьютеров.