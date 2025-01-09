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Palit Microsystems Gainward

Palit Microsystems - Gainward

Компания Gainward была основана в 1984 году с целью разработки  графических ускорителей. Со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань), заводом в Шэньчжэне (Китай) и европейской штаб-квартирой в Германии Gainward сотрудничает со своими торговыми партнерами по всему миру.


09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1
09.01.2024 Gainward представляет видеокарты серии GeForce RTX™ 40 Super 3
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 1
31.05.2013 Nvidia представила графический процессор GeForce GTX 770 1
02.05.2012 Nvidia представила новую самую быструю в мире видеокарту 1
03.02.2006 Nvidia представила графический процессор GeForce 7 серии 1
11.03.2003 Nvidia представила семейство графических процессоров с кинематографическими возможностями 1
02.10.2001 NVidia представила новое семейство графических процессоров 1
23.03.1999 Nvidia выпустила видеопроцессор Vanta 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

Palit Microsystems и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3487 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 8
Gigabyte Technology 364 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 6
Zotac 21 4
Leadtek 60 4
EVGA 13 4
Palit Microsystems 33 4
PNY Technologies 36 4
Microsoft Corporation 24625 2
Acer - AOpen 53 2
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 36 2
XFX - PINE Technologies 14 1
BFG Technologies 4 1
InnoVision Labs 6 1
Walton Chaintech Corporation - Chaintech Computer 25 1
AMD Graphics Product Group - ATI 943 1
Inno3D 5 1
Titanium 84 1
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 1
Diamond Multimedia 54 1
Sparkle 9 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1047 4
Вентилятор - Fan 979 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 355 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 1
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 19 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 351 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 28 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 64 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 137 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 8
Nvidia GeForce GTX 522 4
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 3
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 2
Samsung Galaxy 955 2
Microsoft DirectX 707 2
Nvidia GeForce Ti - Nvidia GeForce Titanium 36 2
Nvidia GPU Boost 5 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Nvidia GeForce GS 58 1
EA Digital Illusions CE Frostbite 51 1
Nuvia Phoenix 141 1
Nvidia GeForce FX 72 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 157 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows XP 2399 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Nvidia PhysX 62 1
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 65 1
Nvidia GeForce Experience 8 1
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia GPU Turing 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Китай - Тайвань 3984 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Европа 21767 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Украина 7608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
CeBIT 612 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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