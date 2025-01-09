Palit Microsystems - Gainward

Компания Gainward была основана в 1984 году с целью разработки графических ускорителей. Со штаб-квартирой в Тайбэе (Тайвань), заводом в Шэньчжэне (Китай) и европейской штаб-квартирой в Германии Gainward сотрудничает со своими торговыми партнерами по всему миру.