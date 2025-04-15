Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost

Gainward, признанный лидер в производстве высокопроизводительных видеокарт, объявила о выпуске видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti (варианты 16 ГБ и 8 ГБ) и RTX 5060. Видеокарты серии Python III и Ghost, каждая из которых разработана для обеспечения высокой производительности в играх, приложениях ИИ и творческих задачах, с усовершенствованным охлаждением и исключительной долговечностью.

Графические процессоры серии GeForce RTX 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента новые возможности. Оснащенные мощными возможностями искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые впечатления и новый уровень качества графики. Повышайте производительность в несколько раз с помощью Nvidia DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и раскройте творческий потенциал с помощью Nvidia Studio.

В дополнение получите доступ к микросервисам Nvidia NIM — новейшим моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM.

Серия Python III, созданная для ПК компактного форм-фактора Small Form Factor (SFF), предлагает производительность серии GeForce RTX 50 в элегантном полностью черном дизайне. Двухслотовый форм-фактор и размеры 292x117x42 мм делают ее подходящей для компактных ПК, обеспечивая при этом высокую производительность.

Сочетая эффективное охлаждение и компактный дизайну, Python III является подходящим выбором для геймеров, создателей контента и энтузиастов искусственного интеллекта, ищущих баланс производительности и совместимости. Гибкий, эффективный и мощный — как и его тезка.

Серия Gainward GeForce RTX 50 Ghost, созданная для эффективности и надежности, отличается элегантным черным дизайном и двухслотовым форм-фактором, совместимым с компактными ПК. Два 95-миллиметровых вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, сохраняя низкий уровень шума для оптимального теплоотвода.

Защитная задняя пластина повышает прочность конструкции и добавляет ощущение продукта высокого класса, а тонкая RGB подсветка на боковой стороне кожуха системы охлаждения видеокарты придает изысканной вид, не отвлекая внимания пользователя. Серия Ghost обеспечивает баланс между стилем, функциональностью и доступностью.