Nvidia NIM Nvidia Inference Machine


СОБЫТИЯ

20.11.2025 Ноутбуки Gigabyte Gaming A16 Pro уже в «Ситилинке» 1
15.04.2025 Gainward представила видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060 Python III и Ghost 1
15.04.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia® GeForce RTX™ 5060 Ti и RTX™ 5060: Infinity 3 и Dual 1
09.01.2025 Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro 1
09.01.2025 Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Nvidia NIM и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3714 6
Palit Microsystems 42 3
Palit Microsystems - Gainward 12 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1014 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
Samsung Electronics 10596 1
Apple Inc 12588 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17665 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4141 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11347 4
Вентилятор - Fan 1024 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2810 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14333 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17774 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 446 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 694 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5463 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72568 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5832 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 651 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2666 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11916 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21767 1
ARGB - Addressable RGB - Адресуемая цветная подсветка 30 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5957 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1535 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2841 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1134 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2596 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33767 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27068 1
Nvidia Blackwell 31 4
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 38 4
Nim - Nimrod - язык программирования 21 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 336 4
Palit GeForce GTX - Palit GeForce GTS - Palit GT - Palit GeForce GS - Palit GeForce Gamerock - Palit GeForce RTX 19 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 855 1
Nuvia Phoenix 143 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1116 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18109 1
Россия - РФ - Российская федерация 155908 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53355 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5263 1
