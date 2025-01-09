Palit представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50: GameRock и GamingPro

Компания Palit Microsystems Ltd. объявляет о выпуске новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии с графическими процессорами RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Об этом CNews сообщили представители Palit.

Графические процессоры серии GeForce RTX 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента новые возможности с новым уровнем точности графических вычислений. Можно увеличить производительность в несколько раз с помощью Nvidia DLSS 4, создавать изображения с высокой скоростью с помощью Nvidia Studio. Кроме того, можно получить доступ к микросервисам Nvidia NIM — новым моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ-помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM.

Серия GeForce RTX 50 GameRock доступна с графическими процессорами GeForce RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti. Кожух системы охлаждения GameRock имеет Panel Chameleon («Панель Хамелеон»), демонстрирующую постоянно меняющийся оттенок с эффектом оптического камуфляжа. Этот динамический визуальный эффект сочетается с функцией ARGB Sync Evo от Palit. Универсальный разъем ARGB 5V обеспечивает синхронизацию подсветки видеокарты с подсветкой других компонентов без использования дополнительного программного обеспечения.

Для решения сложных задач в серии GameRock используются новые технологии охлаждения. Вдохновленная авиационными двигателями и крыльями, система TurboFan 4.0 стабилизирует воздушный поток с помощью аэродинамических законцовок лопастей вентиляторов и снижает сопротивление и шум с помощью канавок на задней стороне лопастей, достигая в общей сложности до 33% снижения шума и повышения эффективности охлаждения. В сочетании с пластинами радиатора с наклоном под углом 30° это концентрирует воздушный поток и обеспечивает более эффективное рассеивание тепла.

Композитные тепловые трубки, сочетающие рифление и спеченные порошковые структуры, обеспечивают равномерную циркуляцию жидкости для максимального теплоотвода. Испарительная камера полностью покрывает графический процессор и видеопамять, равномерно распределяя тепло для эффективного охлаждения.

Дата начала продаж: пока не определена.

Серия GeForce RTX 50 GamingPro доступна с графическими процессорами GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Хотя серия GamingPro имеет все тепловые технологии серии GameRock, она фокусируется на обеспечении стабильной производительности без изысков в дизайне.

Решения в области охлаждения включают TurboFan 4.0 для оптимизации воздушного потока, наклонные пластины радиатора в качестве воздушного дефлектора и композитные тепловые трубки, обеспечивающие эффективную теплопередачу.

Продолжая преимущества конструкции GameRock, конструкция GamingPro также усилена полноразмерной цельнолитой пластиной и задней пластиной, которые защищают целостность графического процессора.

Для адаптации к различным сценариям использования модель поддерживает технологию Dual BIOS, что позволяет пользователям переключаться между производительным и тихим режимами. Кроме того, технология 0dB обеспечивает бесшумную работу в задачах с незначительной нагрузкой, повышая комфорт использования.

Palit продолжает поддержку в серии GamingPro RTX 50 концепции «Автор». Благодаря специально разработанной конструкции системы охлаждения пользователи могут персонализировать кожух системы охлаждения с помощью 3D-печати, сохраняя при этом гарантию.

Дата начала продаж: пока не определена.