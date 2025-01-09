Gainward представляет видеокарты серий Nvidia GeForce RTX 50 Phantom и Phoenix

Gainward объявляет о запуске линейки Nvidia GeForce RTX 50. В этом релизе представлены видеокарты серий Phantom и Phoenix. Об этом CNews сообщили представители Palit.

Графические процессоры серии GeForce RTX 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента новые возможности с новым уровнем точности графических вычислений. Можно увеличить производительность в несколько раз с помощью Nvidia DLSS 4, создавать изображения с высокой скоростью с помощью Nvidia Studio. Кроме того, можно получить доступ к микросервисам Nvidia NIM — новым моделям искусственного интеллекта, которые позволяют энтузиастам и разработчикам создавать ИИ-помощников, агентов и рабочие процессы с максимальной производительностью в системах с поддержкой NIM.

Серия Phantom предлагает технологии охлаждения, разработанные для самых требовательных игр и сложных ИИ задач.

Ключевые особенности: вентиляторы Cyclone Fan: – разработаны для оптимального воздушного потока, аэродинамические законцовки лопастей фокусируют воздушные потоки, а канавки в виде когтей на обратной стороне лопастей уменьшают турбулентность, направляя равномерный воздушный поток к радиатору; пластины радиатора Diffuser – пластины радиатора, расположенные под точным углом, обеспечивают плавное движение воздуха для повышения эффективности охлаждения; композитные тепловые трубки – сочетающие рифление и спеченные порошковые структуры, эти тепловые трубки обеспечивают теплопередачу, сохраняя низкие температуры графического процессора при высокоинтенсивных нагрузках; повышенная прочность – полноразмерная цельнолитая пластина и металлическая задняя пластина предотвращают изгиб платы видеокарты, обеспечивая долговечную работу.

Серия Phoenix использует вентиляторы Cyclone Fan, пластины радиатора Diffuser и композитные тепловые трубки для обеспечения рассеивания тепла, равномерного воздушного потока и бесшумной работы. Дополнительные особенности: защитная пластина: полноразмерная цельнолитая пластина усиливает прочность видеокарты, защищая ее от изгиба или структурных напряжений; технология Dual BIOS: обеспечивает автоматическую отказоустойчивость и позволяет пользователям переключаться между производительным и тихим режимами в зависимости от различных потребностей использования.