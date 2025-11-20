Ноутбуки Gigabyte Gaming A16 Pro уже в «Ситилинке»

Новая модель дополняет недавно анонсированное семейство ноутбуков Gaming 2025 г. Gigabyte Gaming A16 Pro оснащена мобильной дискретной графикой до Nvidia GeForce RTX 5080 и фирменным ИИ-помощником Gigabyte GiMATE. Заряда батареи хватает более чем на 12 часов, а встроенные ИИ-алгоритмы обеспечивают оптимальную производительность и полное погружение в игры и творческие задачи. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Благодаря аппаратной поддержке передовых технологий компании Nvidia, включая Nvidia DLSS 4, Nvidia Studio и микросервисы Nvidia NIM, ноутбуки Gaming A16 Pro подходят и для игр, и для работы с искусственным интеллектом. Фирменный ИИ-помощник GiMATE позволяет управлять ноутбуком голосом через функцию Press and Speak, например, настраивать производительность, управлять скоростью вращения вентиляторов, контролировать конфиденциальность сессий.

Ноутбук оснащен WQXGA-дисплеем с частотой обновления экрана до 165 Гц и временем отклика 3 мс, системой MUX Switch для автоматического переключения режимов работы видеоподсистемы в зависимости от типа выполняемых задач, аудиоподсистемой пространственного звучания на базе комплекса технологий Dolby Atmos, а также новой клавиатурой с увеличенными клавишами и ходом 1,7 мм.

Фирменная система охлаждения Windforce Infinity EX, оснащенная вентиляторами Frost Fan со 158 лопастями, поможет поддерживать комфортный температурный режим даже при повышенной нагрузке (термопакет до 115 Вт). При этом толщина корпуса менее 20 мм, масса не превышает 2,3 кг, а угол раскрытия дисплея достигает 180°.

За счет поддержки технологии быстрой зарядки PowerDelivery 3.0 (по USB Type-C) и емкого аккумулятора, обеспечивающего автономность в течение всего рабочего дня, ноутбук Gaming A16 Pro предлагает оптимальное сочетание высокой производительности, надежности и мобильности.

Стоимость Gigabyte Gaming A16 Pro 12 ГБ – 184 900 руб.

Стоимость Gigabyte Gaming A16 Pro 16 ГБ – 219 900 руб.