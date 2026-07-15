Gainward представляет видеокарту GeForce RTX™ 3060 Python II OC

Компания Gainward представляет новую видеокарту GeForce RTX™ 3060 Python II OC. Сочетая заводской разгон с буфером кадров 12 GB и двухвентиляторной системой охлаждения, Python II OC обеспечивает высокую тепловую эффективность и неизменно стабильную производительность для современных вычислительных задач. Об этом CNews сообщили представители Gainward.

Аппаратное оснащение с заводским разгоном и 12GB

Gainward предоставляет внушительный объем видеопамяти GDDR6 12 GB, гарантируя, что производительность графического процессора не будет ограничена объемом видеопамяти. Эта модель является ускорителем, сочетающим все необходимое для студентов и начинающих создателей контента для стабильного доступа к созданию контента высокого разрешения и оптимизации локальных моделей ИИ начального уровня с устранением критических узких мест в видеопамяти.

Кожух в стиле чешуи питона и конструкция системы охлаждения

Этот хищник среди высокопроизводительных видеокарт отличается уникальным дизайном кожуха системы охлаждения с чешуйчатым рисунком и неприметным дизайном с двумя вентиляторами. Для защиты структуры печатной платы и предотвращения её деформации в конструкцию видеокарты интегрирована полноразмерная защитная пластина на обратной стороне видеокарты. Эта защитная броня включает в себя специально разработанные вентиляционные отверстия, позволяющие внутреннему поперечному потоку воздуха проходить непосредственно через пластины радиатора. При обычном использовании технология Zero-RPM полностью останавливает вращение вентиляторов, обеспечивая полную тишину при выполнении повседневных офисных задач и учебных занятий.

Пресс-служба Gainward Видеокарта GeForce RTX™ 3060 Python II OC

Непоколебимая легенда RTX 3060

Благодаря своему длительному доминированию в качестве бесспорного лидера среди видеокарт в опросе Steam Hardware Survey, RTX 3060 остается золотым стандартом для комфортной игровой производительности в разрешении 1080p. Python II OC использует эту надежную основу, обеспечивая стабильно высокую частоту кадров в популярных киберспортивных играх без перегрева.

В конечном счете, Gainward GeForce RTX™ 3060 Python II OC это продуманный выбор для современной бюджетной конфигурации. Сфокусированная исключительно на эффективности соотношения цена/производительность, эта модель гарантирует практичным пользователям именно то, что им нужно — честную производительность и долгосрочную актуальность видеокарты.

GeForce RTX™ 3060 Python II OC: Memory / 12GB, Bus Width 192bit GDDR6; Clock Speed 7500/1320 (boost 1792); Output Ports3-DP HDMI; Product Page[URL].



