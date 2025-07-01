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Gainward представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 5050 серий Ghost и Pegasus

Gainward объявляет о выпуске своей линейки Nvidia® GeForce RTX™ 5050. Этот выпуск включает серии Ghost и Pegasus с усовершенствованным охлаждением и исключительной долговечностью. Об этом CNews сообщили представители Gainward.

Графические процессоры серии GeForce RTX™ 50 на базе архитектуры Nvidia Blackwell открывают геймерам и создателям контента революционные возможности. Оснащенные мощными возможностями искусственного интеллекта, видеокарты серии RTX 50 открывают новые впечатления и новый уровень качества графики. Повышайте производительность в несколько раз с помощью Nvidia DLSS 4, создавайте изображения с беспрецедентной скоростью и раскройте творческий потенциал с помощью Nvidia Studio.

Серия GeForce RTX™ 5050 Ghost

Серия Gainward GeForce RTX™ 5050 Ghost, созданная для эффективности и надежности, отличается элегантным черным дизайном и двухслотовым форм-фактором, совместимым с компактными ПК. Два 95-мм вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, сохраняя низкий уровень шума для оптимального теплоотвода.

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Gainward представляет видеокарты Nvidia® GeForce RTX™ 5050 серий Ghost и Pegasus
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Цифровизация

Защитная задняя пластина повышает прочность конструкции и добавляет ощущение продукта высокого класса, а тонкая RGB подсветка на боковой стороне кожуха системы охлаждения видеокарты придает изысканной вид, не отвлекая внимания пользователя. Серия Ghost обеспечивает баланс между стилем, функциональностью и доступностью.

Серия GeForce RTX™ 5050 Pegasus

Gainward GeForce RTX™ 5050 Pegasus сочетает высокую производительность и компактный дизайн с одним вентилятором. При длине всего 17 см эта серия создана для систем mini-ITX и компактных ПК с ограниченным пространством. Несмотря на размеры, с передовыми графическими технологиями серии RTX 50, Pegasus идеально подходит для геймеров и создателей контента, которым нужна эффективность без компромиссов.

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