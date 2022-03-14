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Polywell Computers выпустила новую модель мини-ПК промышленного класса под управлением ОС Android

У большинства пользователей понятие «компьютер» прочно ассоциируется с процессорами Intel, AMD, Apple и с операционными системами Windows, Linux, Mac OS.

Android традиционно связывается в сознании с мобильными телефонами, в лучшем случае – с планшетами. Это является распространенным заблуждением. ОС Android уже давно перешла в разряд промышленных и встраиваемых операционных систем. Под ее управлением работают компьютеры на базе процессоров ARM, а также некоторые интеллектуальные устройства, например смарт-ТВ компании Sony.

Компания Polywell Computers на протяжении длительного времени является производителем мини-ПК на базе процессоров ARM. Их отличает простота и надежность, а также отличное соотношение цена/качество, позволяющее строить экономить существенные средства при построении больших систем.

Эти устройства востребованы в качестве ТВ-приставок IPTV, медиаплееров, проигрывателей систем цифровых вывесок (Digital Signage), развлекательных компьютеров, тонких клиентов, вычислителей в системах «цифрового дома».

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Polywell Computers X35 Android PC

Особенно широко мини ПК на платформе Android применяются в индустрии Digital Signage. Многие мировые провайдеры CMS (систем управления контентом Digital Signage) специально оптимизируют их для медиапроигрывателей под Android. В своем оригинальном издании ОС Android не очень подходит для эксплуатации устройств в режиме 365/7/24. Разработчики компании Polywell Computers специально доработали ядро ОС Android.

Одной из последних разработок Polywell Computers является X35 Android PC - 4-ядерное вычислительное устройство на базе ARM под управлением ОС Android с настоящим 4K GPU/VPU.

Ее сердцем является четырехъядерный процессор ARM Cortex-A55. Может комплектоваться или 2 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Графический адаптер Mali-G52-2EE имеет видеовыход HDMI 2.0, поддерживающий максимальное разрешение 4K при 60 Гц.

Установленный гигабитный сетевой адаптер Realtek RTL8211F-CG поддерживает функцию пробуждения по сети (Wake on LAN). Имеются также высокоскоростной адаптер WiFi 802.11ax и модуль Bluetooth 5.0.

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Имеется накопитель eMMC емкостью 16 ГБ или 32 ГБ. В системе также имеется TF (microSD) слот, поддерживающий карты памяти емкостью до 128 ГБ.

Звуковой адаптер имеет не только аналоговый стереовыход, но и цифровой выход S/PDIF.

Очень важным для систем промышленного класса является поддержка Watchdog, т. е. аппаратного таймера, который периодически сбрасывается контролируемой системой. Если сброса не произошло в течение некоторого интервала времени, происходит принудительная перезагрузка системы. Нередко проигрыватели Digital Signage эксплуатируются на удаленных площадках (магазинах, в ресторанах, в аэропортах), на которых нет технического персонала. Поэтому наличие Watchdog является залогом бесперебойного функционирования системы Digital Signage.

Система X35 поставляется в безвентиляторном исполнении, что обеспечивает низкое энергопотребление и бесшумность работы. Работает под управлением ОС Android 11.

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Polywell Computers, Inc. (на рынке с 1987 г.) производит системы на процессорах Intel, AMD и ARM. Компания известна не только в США, но и на рынках Европы, Латинской Америки, Азии. Polywell Computers вернулась на рынок EMEA с мини-ПК промышленного класса различного назначения. ПК компании имеют все необходимые разрешительные документы. Некоторые системы сертифицированы для использования под операционной системой специального назначения Astra Linux и операционными системами Stratodesk и системой «Ред ОС».

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