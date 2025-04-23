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|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
|Путин Владимир 3238 2
|Волков Сергей 85 1
|Калинин Алексей 68 1
|Климов Андрей 78 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Вершинин Александр 4 1
|Колпаков Александр 5 1
|Щельцин Арсений 8 1
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