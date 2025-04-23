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Индексная книга (каталог) CNews*
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Администрация Президента РФ Управление делами президента Российской Федерации ГлавНИВЦ ФГУП Главный научно-исследовательский вычислительный центр


УПОМИНАНИЯ


23.04.2025 МИФИ подписал соглашение о сотрудничестве с Вычислительным центром Управления делами Президента 1
13.01.2025 «Аквариус» предоставил свои устройства для прямой линии с Президентом России 4
04.06.2024 «Группа Астра» стала ключевым ИТ-партнером ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента России 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 2
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 2
21.06.2016 Первая электронная национальная библиотека объединит всю страну к концу 2016 г. 1

Публикаций - 6, упоминаний - 11

Администрация Президента РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 441 2
МегаФон 9252 1
Ростелеком 9906 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3245 1
Apple Inc 12259 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
8455 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2048 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
Базальт СПО - BaseALT 693 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 337 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 235 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 343 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 55 1
Свемел МВП - Swemel 32 1
Titanium 84 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 417 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 209 1
КонсультантПлюс 139 1
101Hotels.com 456 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4619 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12012 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3211 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4373 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5566 1
Таиланд - Королевское Тайское правительство 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25970 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20565 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30492 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11708 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28896 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6303 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12583 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9636 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14811 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16163 1
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3937 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2877 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16346 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1245 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1370 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4370 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9373 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 674 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 443 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1002 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7427 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 344 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2087 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4144 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21774 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24769 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10783 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4966 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2546 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1310 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11437 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 142 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6398 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12970 1
Моноблок - Monoblock PC 991 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor 2048 1
Linux OS 10216 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Google Chrome - браузер 1593 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 745 1
Google Android 14247 1
Apple iOS 7957 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 87 1
Apple macOS 2109 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Windows 15893 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Apple Safari - браузер 862 1
Mozilla Firefox - браузер 1896 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 302 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 73 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 1
Киберника Сибрус - мессенджер 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3292 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
OMMG TrueConf - Флодиум - Flodium 6 1
Путин Владимир 3238 2
Волков Сергей 85 1
Калинин Алексей 68 1
Климов Андрей 78 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Вершинин Александр 4 1
Колпаков Александр 5 1
Щельцин Арсений 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 148622 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2561 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1544 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 527 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52481 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30064 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9035 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 590 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8746 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49142 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3364 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 148 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1667 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 399 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 53 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 593 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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