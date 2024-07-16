WhatsApp* навсегда лишил себя доступа к массовым телефонам Nokia, Alcatel и десятку других брендов, доступных каждому

WhatsApp* больше не будет работать на «фичефонах» Nokia и других популярных брендов на базе платформы KaiOS. Разработчики мессенджера отказались от поддержки этой ОС, которая позволяет сделать обычный сотовый телефон немного более «умным».

Все уже началось

Мессенджер WhatsApp* перестал поддерживать операционную систему KaiOS, пишет портал GizChina. Эта платформа является программной основой так называемых «фичефонов» (feature phone, - англ.) – сотовых телефонов с массой дополнительных функций, присущих в первую очередь смартфонам. Одна из них – это возможность самостоятельной установки и запуска приложений, в том числе мессенджеров.

GizChina пишет, что владельцы устройств на KaiOS уже начали жаловаться на неработающий WhatsApp*. По большей части это происходит на гаджетах с прошивкой версии 2.5, вышедшей в ноябре 2017 г., и новее, то есть проблема охватывает, можно сказать. Почти все устройства на KaiOS, которая в своем нынешнем виде существует с весны 2017 г. Версия WhatsApp* для нее впервые появилась в 2018 г.

На базе KaiOS выпускают фичефоны многие известные бренды. В их числе в первую очередь Alcatel и Nokia, а также Tecno, Jio, Itel, Gigaset, Energizer и пр. В частности, проблемы в работе мессенджера возникли у владельцев телефонов Nokia 2720 Flip, 2760 Flip, 2780 Flip, 6300 4G, 800 Tough, 8000 4G и 8110 4G.

Nokia Возможно, один мессенджер очень быстро заменят другим

Сборка 2.5 стала третьей по счету публично доступной. Перед ней вышли KaiOS 1.0 (март 2017 г.) и 2.0 (июль 2017 г.). К моменту выпуска материала последний апдейт платформы состоялся в марте 2022 г. – она обновилась до версии 3.2.

По большей части, на проблемы с WhatsApp* под KaiOS жалуются лишь те, кто только сейчас решил воспользоваться мессенджером на своем телефоне – при попытке авторизации они получают сообщение об ошибке. Те, кто ранее залогинился в свой профиль, пока еще могут пользоваться сервисом, но как долго у них будет такая возможность, и смогут ли они зайти повторно после выхода из аккаунта, информации нет.

Что говорят разработчики

Пользователи обратились в техподдержку KaiOS, где им сообщили, что пока что те, кто авторизовался в WhatsApp* со своего фичефона до 25 июня 2024 г. смогут и дальше пользоваться мессенджером. Но и это продлится недолго – до 2025 г. После приложение полностью перестанет работать.

Также выяснилось, что WhatsApp* больше не будет выпускать обновления для KaiOS. На текущем этапе это никак не влияет на работу сервиса или самого устройства, но с течением времени в нынешних сборках могут быть найдены различные уязвимости, что негативно скажется на уровне безопасности телефона.

Также редакция CNews обнаружила, что на сайте мессенджера больше нет возможности скачать его версию под KaiOS. Она по-прежнему доступна на сторонних ресурсах к которым авторы WhatsApp* отношения не имеют – скачивание сборок с таких сайтов несет в себе вполне конкретные риски.

Между тем, разработчики WhatsApp* до сих пор не выступили с официальным заявлением о прекращении поддержки KaiOS. GizChina пишет, что соответствующее уведомление должно появиться на сайте мессенджера, но точные сроки неизвестны.

Смекалка не помогает

Механизм блокировки входа с устройств на базе KaiOS, внедренный в WhatsApp*, до конца пока не изучен. Ранее пользователи выяснили, что можно авторизоваться, если изменить в настройках телефона дату (на несколько дней назад) и установить более старую версию WhatApp.

Но эту лазейку разработчики WhatsApp* довольно быстро прикрыли – сейчас этот способ авторизации не работает. Эксперты GizChina пишут, что отныне мессенджер проверяет информацию о дате на устройстве и версии приложения при авторизации пользователя.

Свято место или никому не нужна платформа

Пока нельзя предсказать, как уход WhatsApp* повлияет на KaiOS. Эксперты GizChina полагают, что это шанс для разработчиков других мессенджеров – они могут занять освободившуюся нишу.

С другой стороны, KaiOS не обновляется более двух лет, а фичефоны пока не в состоянии тягаться по популярности со смартфонами, хотя продажи простых «звонилок» во всем мире в последние годы показывают хоть и медленный, но все же рост.

Важно отметить, что еще несколько лет назад разработчики WhatsApp* видели в KaiOS весьма перспективную платформу – они даже наделяли версию мессенджера для этой ОС различными полезными функциями. Например, как сообщал CNews, в 2021 г. эта сборка получила поддержку аудиозвонков, благодаря чему владельцы фичефонов могли полностью перестать тратить предоплаченные минуты по тарифному плану и звонить только через мессенджер.

Подробнее о KaiOS

За платформой KaiOS стоит американская компания KaiOS Technologies. Свои приложения под эту ОС выпустили многие сервисы, включая YouTube, а общее число различных утилит под нее к моменту выхода материала исчислялось сотнями.

Разработка KaiOS ведется с 2017 г. Она базируется на наработках сообщества Mozilla, точнее, на операционной системе Firefox OS.

Работа над Firefox OS началась в 2013 г. – систему создавали для смартфонов начального уровня. В 2016 г. разработка системы была прекращена. Причиной тому – плохая оптимизация системы и, как следствие, низкий спрос на устройства с ней на борту.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta (в прошлом Facebook). Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.