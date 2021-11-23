Alcatel-Lucent Enterprise представила новые стационарные телефоны

Alcatel-Lucent Enterprise, поставщик коммуникационных, облачных и сетевых решений, адаптированных в соответствии с требованиями заказчиков, выпустил новый модельный ряд стационарных телефонов, разработанных для эпохи цифровых технологий.

Для того, чтобы поддержать новые форматы рабочего процесса, включая гибридные модели и удаленную работу, Alcatel-Lucent Enterprise создала новый модельный ряд стационарных телефонов, призванных удовлетворить потребности самых разных корпоративных пользователей. Новые модели поддерживают современные функции для делового общения в любом месте. Кроме того, они имеют современный дизайн и созданы на базе новейших технологий.

Особенности новых устройств включают в себя 360°-захват голоса для комфортного проведения деловых переговоров в больших офисных помещениях, возможность подключения к беспроводным сетям, наличие встроенного клиента для поддержки работы в удаленном режиме, а также широкий выбор расцветок корпуса и аксессуаров.

Новый модельный ряд стационарных телефонов Alcatel-Lucent Enterprise включает в себя три категории устройств: базовые: имеют небольшие размеры, поддерживают протокол SIP, совместимы с коммуникационными серверами Alcatel-Lucent Enterprise и поддерживают расширенные функции бизнес-телефонии; основные: отличаются современным дизайном, высоким качеством воспроизведения звука и оснащены специальным интерфейсом для гибридной цифровой и IP-связи; корпоративные: имеют модульный и стильный дизайн, непревзойденное качество воспроизведения звука с охватом на 360 градусов и предлагаются в четырех цветах, которые можно изменить с помощью специальных комплектов декора. Корпоративные телефоны поддерживают различные варианты подключения и идеально подойдут для использования в офисе и для удаленной работы.

Николя Брюнель (Nicolas Brunel), исполнительный вице-президент, подразделение по разработке коммуникационных решений компании Alcatel-Lucent Enterprise, отметил: «Новые настольные телефоны Alcatel-Lucent Enterprise представляют собой новейшее поколение устройств, в которых используются самые современные разработки для обеспечения высочайшего качества воспроизведения звука. Новинки были созданы для простого и надежного подключения к корпоративным средам даже при работе в удаленном режиме. Современный дизайн и передовые функциональные возможности делают их неотъемлемой частью любой цифровой рабочей среды при совместном использовании с нашими коммуникационными серверами и нашей облачной UCaaS-платформой Rainbow».

Новые стационарные телефоны были представлены после презентации коммуникационной платформы OmniPCX Enterprise Purple. Они дополняют широкий модельный ряд коммуникационных решений Alcatel-Lucent Enterprise. Выпуск стационарных телефонов является частью стратегии Digital Age Communications (DAC) компании, которая включает в себя три основных элемента: цифровая рабочая среда. Позволяет сотрудникам работать в любом месте (в офисе, дома или удаленно) с помощью эффективных облачных решений, предназначенных для совместной работы и общения с коллегами и заказчиками. Эти решения доступны в любое время и с помощью любого устройства; коммуникации как катализатор динамичности бизнеса. Объединение в сеть всего (людей, приложений и объектов) для улучшения традиционного бизнес-взаимодействия, повышения скорости принятия бизнес-решений, автоматизации бизнес-процессов и проактивного обнаружения нарушений в работе до того, как они произойдут; гибкие облачные решения и архитектура. От локальных корпоративных до полностью облачных решений (частных, публичных или гибридных), компании могут выбрать оптимальный для себя подход с точки зрения бюджета, сроков и задач для поддержания своих проектов цифровой трансформации.

Стационарные телефоны Alcatel-Lucent Enterprise доступны для приобретения через сеть партнеров компании.