С Android-смартфонов более года таинственно исчезают SMS. Google молчит

Исчезающие SMS

Пользователи Google Messages («Сообщения»), официального приложения операционной системы Android для обмена SMS и MMS, жалуются на произвольное исчезновение текстовых сообщений и ряд других неприятных проблем, пишет Android Authority.

Среди описанных пользователями проблем – искажение текста SMS, перепутанный отправитель, а также периодические непредвиденные «вылеты» приложения, порой приводящие к потере всех текстовых сообщений.

Стоит отметить, что эти ошибки характерны не только для смартфонов производства самой Google, таких как Pixel XL, Pixel 2 и Pixel первого поколения, но и для гаджетов других компаний. В числе затронутых упоминаются аппараты HTC One, серия Huawei P20, LG G8s, Motorola Moto G5 Plus. Чаще других с проблемой сталкиваются владельцы смартфонов линейки Motorola Moto G7.

Молчание Google

Первые жалобы на данную тему были зафиксированы еще в январе 2019 г., именно тогда была создана ветка с обсуждением на официальном форуме поддержки Google. Сейчас в ней 78 ответов, среди которых нет ни одного, опубликованного от имени представителя американской корпорации. Тем не менее, несколько активных членов сообщества рекомендуют информировать Google о проблеме с использованием встроенных в приложение «Сообщения» средств обратной связи.

С Android-смартфонов уже более года пропадают SMS. Google бездействует

Журналисты Android Authority обратились в Google за комментарием по поводу описанной выше проблемы с исчезающими SMS, однако пока не получили ответа.

Сообществу, судя по всему, не удалось найти универсальное решение, которое помогло бы побороть проблему без участия Google. Тем не менее, пользователи предлагают различные способы обхода бага: от сброса настроек смартфона к заводским, который устроит далеко не всех, до переключения на альтернативное приложение для обмена SMS.

Прочие баги в Android

Как отмечает Android Authority, это уже не первый раз, когда пользователи Android сталкиваются с внезапным исчезновением собственных SMS. В похожей ситуации оказались владельцы смартфона Google Pixel в 2018 г. Корпорация Google тогда признала наличие проблемы и пообещала в скором времени выпустить исправление.

В начале феврале 2020 г. CNews писал о баге, обнаруженном пользователями Android. Он приводил к удалению скачанных из интернета файлов и документов. Проблема проявлялась на самых разных устройствах: от бюджетных до флагманских, и Google было известно о ней с 2018 г., однако с выпуском обновления, устраняющего ее, корпорация не торопилась.

В середине февраля 2020 г. было опубликованы сведения о критической проблеме в Android, которая допускала незаметное для пользователей заражение вредоносным ПО или кражу данных через Bluetooth. Исправления на тот момент уже вышли, но только для магистральной версии ОС.

Потеря данных в других ОС

Пользователи имели шансы лишиться информации не только на Android-смартфонах, но и на ПК под управлением Windows 10. В октябре 2018 г. Microsoft выпустила обновление October Update 2018 для данной ОС, установка которого приводила к безвозвратному удалению пользовательских файлов на некоторых компьютерах. Уничтожению было подвержено содержимое библиотек Windows 10, включая документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, эти данные могли быть потеряны навсегда.

Спустя несколько дней тогдашняя глава программы Windows Insider Дона Саркар (Dona Sarkar) написала в Twitter, что служба технической поддержки компании располагает инструментами для восстановления файлов, удаленных во время установки October Update 2018. Для восстановления якобы нужно просто позвонить на линию поддержки, однако большинство операторов линии даже не знали, о каких инструментах идет речь.