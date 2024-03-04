Продвинутым пользователям Android закрыли доступ к «убийце SMS». Россиянам можно не беспокоиться

На Android-смартфонах с разблокированным загрузчиком по воле Google перестала работать технология RCS, созданная для замены SMS. Разблокировка загрузчика открывает широкий доступ к возможностям смартфона, в том числе позволяет перепрошивать его и получать root-доступ. Кара в виде отключения RCS за разблокировку бутлоадера настигнет всех, но только не россиян – RCS не работает на территории России.

Google дал – Google взял

Интернет-гигант отключил на Android-смартфонах с разблокированным загрузчиком и активированными root-правами технологию RCS, которую на протяжении нескольких последних лет рьяно продвигает в качестве замены SMS. Как пишет The Verge, официальных уведомлений об этом не было – пользователей просто поставили перед фактом, а те начали бомбардировать Google сообщениями с вопросами о причинах. Аналогичны посты появились на Reddit и спецресурсе для ИТ-специалистов XDA Developers.

Технология RCS представляет собой протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, разработанный ассоциацией GSM в 2008 г. и в последующие годы доводимый Google до ума. RCS позволяет передавать не только текстовые сообщения вместо SMS, но также медиаконтент, что делает бесполезной еще и технологию MMS, и даже совершать голосовые и видеовызовы. Словом, это полноценная альтернатива не только морально устаревшим SMS и MMS, но и современным мессенджерам.

Google готовилась к глобальному запуску RCS или Rich Communication Services на протяжении нескольких лет. Наконец, она достигла своей цели – сервис заработал в ноябре 2020 г., хотя и не массово.

Россиян обойдет стороной

Запрет на запуск RCS на взломанных смартфонах не распространяется на россиян. Связано это с тем, что «убийца SMS» от Google с самого своего запуска в 2020 г. не работал в ряде стран, включая Северную Корею, Китай, Кубу и Россию.

Фото: Mark Boss В Android, как и в iOS , есть свои ограничения. Но RCS в 2024 году мало кому интересен, когда есть мессенджеры

В конце лета 2023 г. стандарт обмена сообщениями RCS, позиционирующийся Google как современная и более продвинутая альтернатива SMS и MMS, начал использоваться в качестве базового в Android-приложении Google Messages. На доступность этой технологии в России это совершенно никак не повлияло.

Симптомы проблемы

Исходя из опубликованных в Сети пользовательских сообщений, узнать о том, что RCS-сообщения перестали работать, можно лишь опытным путем. Авторы постов утверждают, что в приложении есть уведомление об установке соединения, но при попытке отправить RCS-сообщение, будь то текст, аудиозапись или фотография, оно просто исчезает.

Проблема касается только телефонов с разблокированным загрузчиком, а также устройств с root-правами. В Google не стали отрицать, что действительно блокируют RCS на таких гаджетах: «Компания следит, чтобы на гаджетах для передачи и приема сообщений соблюдались определенные стандартом RCS условия эксплуатации», – заявила The Verge представитель Google Айви Хант (Ivy Hunt).

Хант также заверила The Verge, что пользователи теряют доступ исключительно к RCS. Стандартные технологии, SMS и MMS, если ими еще кто-то пользуется в 2024 г., по-прежнему продолжают функционировать.

Ничего нового

Случившееся с RCS не является прецедентом. Google очень не любит тех, кто разблокирует загрузчик на своем смартфоне и тем более получает root-права на нем, и регулярно старается усложнить им жизнь.

Например, на рутованных смартфонах с высокой долей вероятности не будет работать платежная система Google Pay. Впрочем, она и без того не работает в России на фоне всем известных событий.

Однако приложение Google Pay честно предупреждает пользователей, что на рутованных устройствах работать не будет – соответствующее уведомление появляется на экране при запуске приложения. В случае с RCS ничего подобного не было.

К слову, фирменное мобильное приложение Сбербанка и ряда других российских банков тоже не запускается на смартфонах с root-правами. При этом, как убедилась редакция CNews, в наличии разблокированного загрузчика такие утилиты проблемы не видят.

В теории, есть возможность обойти ограничение Google. На 2024 г. в Сети существовало несколько приложений, позволяющих имитировать отсутствие и разблокированного загрузчика, и root-прав. Они маскируют их, что позволяет запускать излишне требовательные к безопасности приложения и сервисы.