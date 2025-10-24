Разделы

Девяткин Евгений


СОБЫТИЯ


24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 1
29.09.2022 Российская базовая станция 4G готова к запуску в эксплуатацию 1
29.09.2022 НИИ «Радио» готово к запуску в эксплуатацию отечественной базовой станции 1
12.08.2021 В России протестируют новый диапазон для 5G 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Девяткин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10243 3
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13953 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9139 1
МегаФон 9751 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3099 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 700 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12690 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3342 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 533 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3914 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9125 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10490 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3929 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6946 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 149 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3286 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 295 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21796 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9903 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1226 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1636 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2331 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12881 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1600 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1252 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28802 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7152 1
6G - IMT-2030 - Шестое поколение мобильной связи 105 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1987 2
Спектрум Вадим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154954 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 377 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45339 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18404 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8870 1
Известия ИД 694 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2117 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 387 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
