Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Ростовская область Белокалитвинский район Белая Калитва
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
|Барков Алексей 37 6
|Лопаткин Герман 104 3
|Лысов Денис 32 2
|Приданцев Сергей 148 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Бецков Григорий 23 1
|Мотлях Константин 22 1
|Носко Борис 4 1
|Логвиненко Алексей 1 1
|Фадеев Андрей 30 1
|Анкилов Константин 118 1
|Мордасов Сергей 25 1
|Алхасов Сергей 21 1
|Марьясов Игорь 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.