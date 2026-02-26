Разделы

Россия ЮФО Ростовская область Белокалитвинский район Белая Калитва

Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва

СОБЫТИЯ


26.02.2026 В «Донской Швейцарии» прокачали скорости 4G 2
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 1
19.12.2022 «Ростелеком» запустил в Ростове-на-Дону умное освещение 1
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
13.08.2015 «МегаФон» улучшил связь в 30 населённых пунктах Ростовской области 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование 1
18.09.2014 МФЦ Ростовской области приступили к выдаче электронных подписей 1
27.08.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в малые города Ростовской области 2
25.08.2014 «МегаФон» строит новые базовые станции в Ростовской области 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
21.01.2008 «Комстар-ОТС» подключил 100 тыс. абонентов платного ТВ на юге России 1
19.11.2007 «Комстар» купил российского оператора у американцев 1
23.03.2007 "Телефорум" объявил о начале совместного проекта с "Билайн" 1
17.07.2002 "КРОК" создал информационно-вычислительную сеть на одном из предприятий "Русского алюминия" 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1
30.03.2000 В строительство оптической линии связи "Ростов-на-Дону - Морозовск" будет инвестировано более 100 млн. рублей 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Шахты 0 8
МегаФон 10142 6
Ростелеком 10451 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
МТС - Комстар ОТС - Цифровые телефонные сети Юг 20 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 65 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Hudson Telecom 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3169 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2093 1
Крок - Croc 1822 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 997 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 1
Комтел 17 1
Телефорум 93 1
АМР - Алюминий Металлург Рус - Белокалитвинский металлургический завод - Белокалитвенское металлургическое производственное объединение, БКМПО - Алкоа Металлург Рус 2 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 89 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2271 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4049 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9493 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6721 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9621 5
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8863 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11218 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3932 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9523 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4865 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8487 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2218 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14980 2
Аналоговые технологии 2840 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2188 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 1
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 329 1
Аксессуары 4144 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1343 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4987 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4073 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1322 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 343 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
МегаФон 3G-сеть 23 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5948 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
Барков Алексей 37 6
Лопаткин Герман 104 3
Лысов Денис 32 2
Приданцев Сергей 148 1
Соловьев Виталий 52 1
Бецков Григорий 23 1
Мотлях Константин 22 1
Носко Борис 4 1
Логвиненко Алексей 1 1
Фадеев Андрей 30 1
Анкилов Константин 118 1
Мордасов Сергей 25 1
Алхасов Сергей 21 1
Марьясов Игорь 35 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1700 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 108 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 67 11
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 7
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 4
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 12 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Тарасовский район 5 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 11 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2253 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2126 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1459 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 727 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Константиновск 4 2
Азовское море - Азовское побережье 46 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 3 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Вычегодский район - Котлас 28 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новодвинск 32 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 1
ЛНР - Суходольск 3 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1652 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1133 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 3
Quality of Life - Качество жизни 35 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2678 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4274 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 749 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4938 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7024 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1731 1
Аренда 2585 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2717 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 517 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3813 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2317 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 477 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2576 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6802 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1967 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
