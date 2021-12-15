Разделы

Бизнес Ритейл Розница
|

Все для умного дома: МТС открыла в пяти городах Дона салоны нового формата

МТС с начала 2021 г. запустила в пяти городах Ростовской области кобрендинговые салоны связи. Шоурумы нового формата появились в Ростове-на-Дону, Зернограде, Аксае, Гукове, Батайске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В кобрендинговых салонах потребители могут подключить не только традиционные услуги связи, банковские сервисы «МТС Банка», спутниковое телевидение, оформить подписку на ТВ, музыку, онлайн-кинотеатр KION, но и ознакомиться с работой систем умного дома. Здесь представлен широкий ассортимент продукции партнеров: устройства для умного дома, бытовая техника, телевизоры и другие полезные гаджеты.

«МТС развивает кобрендинговое направление с такими партнерами, как Xiaomi, Base Station. Новый формат магазинов — это возможность не только познакомить большее количество покупателей с экосистемой МТС, но и сделать обслуживание наших абонентов еще удобнее. Вдобавок в некоторых объединенных салонах потребители смогут лично протестировать гаджеты для умного дома», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Из-за повальной нехватки видеокарт люди воруют их прямо с витрин магазинов. Продавцы бьют тревогу

В России исчезли из продажи iPhone и Samsung

«Магнит» нанял директора по цифровым технологиям. Им стал выходец из Microsoft и Amazon

Легендарный производитель компьютерных аксессуаров сломя голову бежит из России

В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

«Эрмитаж» станет продавать цифровые копии картин на криптобирже

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Почему холод опасен для техники и как защитить свои гаджеты зимой: советы ZOOM

Лучшие напольные отпариватели: выбор ZOOM

Повышаем безопасность дома: умная комнатная камера видеонаблюдения Netatmo с функцией распознавания лиц

Показать еще

Наука

В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно

Новый наночип перепрограммирует клетки организма для необычных задач

Ученые впервые увидели экзотическое состояние материи — квантовую спиновую жидкость
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022