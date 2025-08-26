Разделы

Орлёнок ВДЦ Всероссийский детский центр

Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр

УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 ВДЦ «Орленок» обучил сотни тысяч педагогов России с помощью отечественной платформы видеоконференций 1
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen 2
09.07.2018 SAP и ТМК откроют центр инноваций в Уральском федеральном университете 1
16.11.2017 Первый в России Центр инноваций SAP открывается в «Орленке» 4
22.03.2017 «Эттон» примет участие в аукционе на автоматизацию Всероссийского детского центра «Орленок» 2
30.09.2016 В «Орленке» появится центр инноваций SAP 1
18.12.2012 HP завершила 2012 финансовый год с доходом в $120 млрд 1
12.07.2007 «Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» 2
08.02.2007 Детский центр «Орленок» автоматизирован на базе «1С» 2

Публикаций - 9, упоминаний - 16

Орлёнок ВДЦ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5374 4
SAP CIS - САП СНГ 859 3
SAP Академический центр компетенции 21 1
Формоза - Formoza 177 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
HP Inc. 5728 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
HP Autonomy 82 1
Vertica 40 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
HPE Enterprise Services 54 1
HP Software 54 1
8683 1
Эттон Груп - Etton 58 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 119 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 432 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54788 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1447 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6017 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1549 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13057 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12619 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32793 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12753 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3050 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16707 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16508 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9088 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12657 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1469 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3651 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1748 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6550 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14231 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1562 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11012 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5572 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3627 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1113 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4776 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9953 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16550 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7100 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26493 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 479 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14209 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22288 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2725 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 803 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6010 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 555 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 604 1
Apple iOS 8094 1
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 1
HP DeskJet Ink Advantage - МФУ 16 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 230 1
HPE Integrity - серия серверов 135 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 18 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 974 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2375 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 622 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 241 1
Парменова Наталия 63 3
Джеус Александр 2 2
Меляков Андрей 2 2
Кожокин Евгений 1 1
Кортов Сергей 3 1
Попков Вячеслав 3 1
Абачев Абулферз 8 1
Головин Никита 1 1
Воронков Алексей 10 1
Биветски Андрей 14 1
Микоян Александр 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14350 2
Европа 24487 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4169 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3109 1
Ближний Восток 3008 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52919 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18166 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3166 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 594 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30920 8
Образование в России 2457 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50105 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4151 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53674 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11476 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5128 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17004 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7717 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2019 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 638 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1426 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2307 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3695 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19745 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5173 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6200 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 964 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 752 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 491 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1203 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 105 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 242 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 178 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 22 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 348 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
