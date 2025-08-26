Разделы

ВДЦ «Орленок» обучил сотни тысяч педагогов России с помощью отечественной платформы видеоконференций

Всероссийский детский центр «Орленок» объявил, что за 2024-2025 учебный год его наставники дистанционно обучили порядка 800 тыс. педагогов на платформе для онлайн-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Образовательная программа всероссийского детского центра была реализована для педагогов начальных классов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Благодаря ей учителя смогли овладеть методиками развития социальной активности младших школьников и получили практические навыки по организации совместной деятельности детей и взрослых.

С помощью «МТС Линк» специалисты «Орленка» разработали обучающие вебинары, организовали удаленный учебный процесс для педагогов из разных регионов страны. А также получили возможность проводить масштабные онлайн-совещания и встречи в рамках подготовки и переподготовки кадров. Аналитика сервиса позволила отслеживать эффективность обучения и получать обратную связь от участников проекта в режиме реального времени.

«Именно в начальных классах у детей формируются навыки, которые в будущем позволяют им становиться инициативными и ответственными взрослыми. Поэтому очень важно, чтобы педагоги учили школьников командной работе, поощряли творчество и поддерживали идеи. Благодаря программе ВДЦ “Орлёнок” учителя получают доступ к информационным материалам и методикам, которые помогают добиваться отличных результатов в этой части внеклассной работы. Мы рады, что наша платформа стала технологической основой для такого значимого проекта», — сказала директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

безопасность

Краснодарский край входит в топ-5 регионов по количеству проведенных онлайн-встреч на платформе «МТС Линк» в I полугодии 2025 г. — их число выросло вдвое по сравнению с I полугодием 2024 г. Кроме того, в регионе растет интенсивность использования ИИ-инструментов «МТС Линк»: во II квартале 2025 г. их применяли на 61% чаще по сравнению с I кварталом.

С начала 2025 года количество организаций, перешедших на «МТС Линк» в Краснодарском крае, выросло на 110%. Чаще всего за этот период на отечественную платформу переходили предприятия госсектора. Ведомства и госкомпании пользуются сервисом для организации совещаний и рабочих встреч в формате видеоконференций. На втором месте по объему подключений – образовательные учреждения края. Вузы и ссузы используют платформу для проведения вебинаров, удаленного тестирования студентов.

