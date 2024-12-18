Правительство Московской области - Добродел

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Он помогает жителям в любое удобное время сообщать властям о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Оставить сообщение может пользователь, который имеет подтвержденную учетную запись ЕСИА.

