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Правительство Московской области Добродел

Правительство Московской области - Добродел

Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Он помогает жителям в любое удобное время сообщать властям о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Оставить сообщение может пользователь, который имеет подтвержденную учетную запись ЕСИА.
 


18.12.2024 В «Доброделе» появился новый сервис по вывозу стройотходов 1
17.10.2024 Более 5,6 тыс. нарушений зафиксировали народные инспекторы Подмосковья 2
14.10.2024 В приложении «Добродел» появился электронный дневник 2
02.10.2024 В Московской области число доброделов достигло 4 миллионов 1
04.09.2024 Надежда Куртяник, глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона 1
15.08.2024 ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение 1
30.07.2024 Оформить перерасчет за газ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья 1
18.06.2024 Новый цифровой сервис поможет найти идеальное место под торговлю 1
17.06.2024 Народный инспектор встает на защиту лесов Подмосковья 1
23.05.2024 «Народный инспектор» переехал в «Добродел» 2
03.04.2024 Подмосковье повысило уровень цифровой зрелости 1
06.03.2024 Жителям Подмосковья предлагают пройти тест-драйв обновленного портала госуслуг 1
05.03.2024 На «Доброделе» изменились сроки ответа на уточнение модератора 2
14.03.2023 Нейросеть «Добродела» заработала на устройствах iOS 1
07.02.2023 Искусственный интеллект на «Доброделе» распознал 240 тыс. фотографий 2
23.01.2023 746 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» в 2022 году 3
30.12.2022 100 тыс. раз оценили ответы исполнителей на портале «Добродел» 3
19.12.2022 Число «Доброделов» в Подмосковье достигло 2,5 млн 2
12.12.2022 Мобильное приложение «Добродел» установили более 1 млн раз 4
15.11.2022 Более 1500 заявок на помощь семьям мобилизованных подано через портал «Добродел» 1
08.11.2022 На «Доброделе» теперь можно наблюдать онлайн за ходом строительства дома 1
25.10.2022 Авторизоваться в мобильном приложении «Добродел» теперь можно по отпечатку пальца 3
12.10.2022 На «Доброделе» теперь можно поставить оценку ответам 2
06.07.2022 Главгосстройнадзор продолжает развивать приложение «Подмосковные стройки» 2
20.06.2022 Борьба с борщевиком в Московской области ведется в «цифре» 1
25.05.2022 Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье 1
18.04.2022 Мобильное приложение «Добродел» появилось на платформе AppGallery 3
04.03.2022 Более 2,5 млн проблем решено через портал «Добродел» 3
28.01.2021 Государственные мобильные приложения кишат иностранными трекерами. Они воруют данные россиян 1
31.01.2020 Путин распорядился вывести власти в онлайн 1
28.06.2018 «ФОРС» внедрила систему управления дорожным хозяйством в Московской области 1
16.05.2016 Подмосковных муниципальных чиновников начали массово штрафовать за волокиту при оказании услуг 1

Публикаций - 32, упоминаний - 53

Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 2
ФОРС - Центр разработки 636 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
Мосавтодор ГБУ 10 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 3
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 294 3
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
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ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
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Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 1
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