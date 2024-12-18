Правительство Московской области Добродел
Портал «Добродел» был запущен 1 октября 2015 года. Он помогает жителям в любое удобное время сообщать властям о проблеме и оперативно решать разные вопросы онлайн. Оставить сообщение может пользователь, который имеет подтвержденную учетную запись ЕСИА.
Правительство Московской области и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11775 2
|ФОРС - Центр разработки 636 1
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|Meta Platforms - Facebook 4438 1
|ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 1
|Мосавтодор ГБУ 10 1
|Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
|Куртяник Надежда 253 24
|Каклюгина Ирина 18 2
|Путин Владимир 3171 1
|Аипова Светлана 1 1
|Гордиенко Владислав 1 1
|Гарибян Артур 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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