Более 2,5 млн проблем решено через портал «Добродел»

В работе портала «Добродел» выделены 23 основных категорий и 678 подкатегорий, по которым жители могут оставить обращение. За каждой проблемой закреплен ответственный исполнитель – ведомство, муниципалитет или учреждение. Качество ответов и решения проблем исполнителем контролируют в Центре управления регионом Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С 2015 г. портал “Добродел” решает проблемы вместе с жителями Подмосковья. За это время он стал одним из самых популярных сервисов обратной связи в регионе. Жители подтвердили решение более 2,5 млн проблем. Число пользователей портала постоянно увеличивается и уже превысило 2,1 млн человек», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 г. по поручению губернатора Московской области как онлайн-сервис для оперативной обратной связи с жителями региона. В 2016 г. заработало мобильное приложение «Добродел». На сегодняшний день число пользователей портала достигло 2,1 млн, а 785 тыс. активно используют мобильное приложение.

Популярность категорий обращений меняется в зависимости от сезона: зимой чаще всего поступают жалобы на нарушения правил уборки снега во дворах и на дорогах, а ранней весной – на мусор и грязь в придомовых территориях.

С 2015 г. на портале «Добродел» жители Подмосковья подтвердили решение более 2,5 млн проблем. Больше всего решений принято по вопросам содержания дворов (665 тыс.), дорог (420 тыс.), уборки грязи и мусора (322 тыс.), уборки снега (293 тыс.), обслуживания многоквартирных домов (249 тыс.).

Помимо решения проблем и жалоб, пользователи «Добродела» могут принимать участие в онлайн-опросах, следить за строящимися объектами через сервис «Подмосковные стройки» и получать информацию об отключении горячей воды. С момента начала работы на портале «Добродел» проведено 72 голосования и 237 опросов, в которых приняли участие более 2,4 млн жителей Подмосковья.