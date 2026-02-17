Разделы

Гарибян Артур


СОБЫТИЯ


17.02.2026 Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ 1
06.07.2022 Главгосстройнадзор продолжает развивать приложение «Подмосковные стройки» 1
16.05.2022 Главгосстройнадзор Московской области автоматизировал общение бизнеса с органами контроля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Гарибян Артур и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 245 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 2
Оповещение и уведомление - Notification 5397 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4701 1
Электронный документ - Electronic document 1533 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3092 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13094 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 1
Оцифровка - Digitization 4942 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 1
Правительство Московской области - Добродел 39 1
ФГИС Управление коммунальной инфраструктурой 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 1
Apple iOS 8327 1
Google Android 14828 1
Гордиенко Владислав 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 2
Россия - РФ - Российская федерация 158564 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6147 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 457 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 1
