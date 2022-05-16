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Главгосстройнадзор Московской области автоматизировал общение бизнеса с органами контроля

Главгосстройнадзор Московской области автоматизировал общение бизнеса с органами контроля. Об этом CNews сообщили в пресс-службе ведомства.

Цифровой сервис взаимодействия бизнеса с контрольно-надзорными органами стартовал в конце апреля 2022 г. Он объединил на региональном портале госуслуг (РПГУ) более 150 форм электронных документов: 38 для бизнеса и 118 для надзора. В их числе уведомления, ходатайства, извещения, акты предписания, протоколы и др.

«Благодаря внедрению цифровой профилактики и электронного документооборота мы прогнозируем уменьшение количества выездов на проверки и снижение нарушений. Перевод процессов в цифровой формат также позволяет уйти от работы на бумаге», – отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

На портале РПГУ доступна запись на консультирование, профилактический визит или самообследование. Весь документооборот осуществляется в личном кабинете, который доступен 24/7 и не требует личного присутствия. Бизнесу предоставляется возможность самостоятельно выбрать удобную дату и способ проведения профилактического мероприятия, воспользовавшись цифровым онлайн-календарем, что значительно упрощает взаимодействие с надзорными органами.

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Безопасность

В пилотный проект по оцифровке контрольно-надзорной деятельности вошли еще два областных ведомства: Министерство экологии и природопользования Московской области и Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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