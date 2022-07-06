Главгосстройнадзор продолжает развивать приложение «Подмосковные стройки»

В мобильный сервис «Подмосковные стройки» портала «Добродел» и на веб-версии ресурса добавлен новый слой с информацией об аварийных и недостроенных зданиях на территории Московской области.

«Мы запустили сервис «Подмосковные стройки» в 2019 г. К настоящему времени, оцифровали более 4000 объектов строительства: жилые и нежилые дома, социальные объекты, самовольные постройки и др. Обновленная версия позволит гражданам оперативно получать информацию об аварийных и недостроенных объектах региона. Новый слой уже доступен на сайте и для пользователей приложения на Android, а в скором времени появится на iOS», - отметил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Теперь пользователь получает информацию о статусе этих объектов всего за несколько секунд. Для этого достаточно выбрать в «Доброделе» слой «Аварийные объекты». На интерактивной карте отобразятся все аварийные и недостроенные здания в Подмосковье, которые в настоящее время находятся в работе по ликвидации – в процессе сноса, достроя или ремонта. Найти интересующий объект можно также по адресу в поисковой строке или с помощью технологии дополненной реальности (AR), наведя камеру телефона в режиме реального времени.

«На сегодняшний день на "Доброделе" отображена информация о 1640 недостроенных и аварийных объектах, по которым ведется работа. Хочу отметить, что устранение недостроев вызывает повышенный интерес граждан, что вполне объяснимо, эта тема является социально значимой, каждый хочет проживать в комфортной городской среде. Порядка 1000 объектов были включены в перечень благодаря обращениям жителей, 40% из которых уже достроили, привели в соответствие или снесли», – сказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

4 уровня управления: как происходит цифровая трансформация в экосистемной компании Цифровизация

У каждого незавершенного или аварийного объекта, отображенного на карте, есть карточка с наименованием, точным адресом и фотофиксацией, кроме того, указан планируемый способ и срок его ликвидации. В случае отсутствия на карте проблемного объекта пользователи приложения и портала «Добродел» могут направить сообщение о выявлении такого здания. В обращении необходимо указать точное местоположение объекта (адрес, координаты) и прикрепить его фотографии.