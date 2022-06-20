Борьба с борщевиком в Московской области ведется в «цифре»

В мобильном приложении «Проверки Подмосковья» под контроль взяты более 13 тыс. участков, где выявлен борщевик Сосновского. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Третий год подряд в Московской области проводится цифровой контроль за ликвидацией борщевика. Результаты деятельности по обработке территорий от борщевика отображаются в системе в онлайн-режиме. Кроме того, благодаря приложению «Проверки Подмосковья» исполнители оперативно получают информацию о новых очагах произрастания сорняка», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Борщевик Сосновского – опасное растение. Его сок при попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Борщевик вредит не только человеку, но и природе в целом, быстро разрастается и разрушает естественные экосистемы.

Ликвидацией борщевика в Подмосковье занимаются 23 подрядные организации. В утвержденный план работ добавляются участки по обращениям жителей на портале «Добродел» и в Центре управления регионом.

«С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» исполнители фотографируют обработанный участок, указывают, какую технику и какие средства использовали при обработке. Во время работы исполнители также включают в приложении запись геотрека, чтобы зафиксировать протяженность участка», – добавила Надежда Куртяник.

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Из мобильного приложения данные попадают на модерацию сотрудникам администрации муниципалитета. Они оценивают качество обработки от борщевика, а при выявлении нарушений возвращают задание исполнителю на доработку.

Обработка территорий от борщевика Сосновского в Подмосковье продлится до 10 августа 2022 г.

Приложение «Проверки Подмосковья» появилось в 2017 г. С его помощью контролируется содержание подъездов в многоквартирных домах, состояние детских площадок, парков, качество питания в школах и т.д. Благодаря приложению ответственные исполнители могут оперативно исправлять недочеты в работе.