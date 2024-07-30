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Оформить перерасчет за газ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья

Услуга по перерасчету размера платы за газ появилась на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На регпортале доступно уже более 370 электронных услуг и сервисов для жителей и бизнеса. Перевод услуг в “цифру” позволяет подавать заявления с любого гаджета. Теперь оформить перерасчет начислений за газ жители Подмосковья могут на региональном портале госуслуг или в приложении “Добродел”», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Если человек временно отсутствовал в жилом помещении по каким-либо причинам, или поменялось количество проживающих людей, то можно оформить перерасчет. Для этого следует открыть страницу услуги «Перерасчет размера платы за газ» на региональном портале и в онлайн-заявлении указать номер лицевого счета, ФИО абонента. Кроме того, нужно прикрепить необходимые документы и отправить онлайн-заявку.

Ведомство рассмотрит заявление, ответ поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то перерасчет будет выполнен в течение пяти рабочих дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

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