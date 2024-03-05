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На «Доброделе» изменились сроки ответа на уточнение модератора

Теперь ответить на уточняющий вопрос модератора необходимо в течение трех календарных дней вместо десяти. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«После создания сообщения на "Доброделе", оно поступает к модератору. Иногда нужно уточнить детали, и тогда сотрудник может направить вопросы – они отображаются в личном кабинете. Ответить на них необходимо в течение трех календарных дней, иначе сообщение автоматически получит статус "Отклонено"», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Если пользователь не успел ответить на уточняющий вопрос, проблема не решена, появились другие факты нарушений, то всегда можно создать новое сообщение и приложить свежие фотографии.

Подать сообщение на «Добродел» можно как через веб-версию портала, так и с помощью мобильного приложения. Для этого необходимо войти в профиль с помощью учетной записи ЕСИА.

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