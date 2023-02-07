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Искусственный интеллект на «Доброделе» распознал 240 тыс. фотографий

С октября 2022 г. в мобильном приложении «Добродел» нейросеть определяет проблему по фотографии. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Через приложение “Добродел” можно сообщить о проблеме “здесь и сейчас”. Увидели яму на дороге – сделали фото и за две минуты отправили обращение. С октября прошлого года правильно и быстро выбрать категорию в приложении помогает искусственный интеллект. Он распознал уже более 240 тыс. фотографий. Из них на 45 тыс. фото определил мусор на общественных территориях», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также нейросеть нашла на снимках 43 тыс. нарушений по категории «Реклама», 23 тыс. по категории «Ямы» и 15 тыс. нарушений чистоты контейнерных площадок.

Искусственный интеллект анализирует загруженные фотографии на смартфонах с системой ОС Android. При использовании устройств iOS необходимо выбирать подходящую категорию самостоятельно.

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Безопасность

Сейчас на «Доброделе» представлены 24 категории и 705 подкатегорий тем, которые затрагивают все сферы жизни в Подмосковье. Нейросеть работает по 13 наиболее популярным: «Ямы», «Мусор на общественных территориях», «Контейнерная площадка», «Детская площадка», «Животные без владельцев», «Освещение», «Дорожный знак», «Автобусная остановка», «Реклама», «Борщевик», «Светофор», «Квитанция», «Деревья».

Напоминаем, скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

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