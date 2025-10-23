Разделы

В Подмосковье «Добродел» взял под контроль вопросы недвижимости

В мобильном приложении «Добродел» запустили новый раздел «Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, привязывать лицевые счета, а также настраивать получение квитанций на оплату ЖКУ. Кроме того, там доступна синхронизация данных с Росреестром», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Раздел «Недвижимость» доступен авторизованным пользователям приложения «Добродел» во вкладке «Профиль». Здесь можно внести информацию о своих объектах недвижимости (адрес, кадастровый номер, площадь) вручную или запросить автоматическую синхронизацию с данными Росреестра. После чего для квартир в Московской области, прошедших синхронизацию или оформленных по договору соцнайма, появится возможность привязать лицевые счета и настроить получение квитанций за ЖКУ.

«Добродел» – единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Подмосковья.

