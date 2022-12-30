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100 тыс. раз оценили ответы исполнителей на портале «Добродел»

Жители могут оценить качество ответа на портале «Добродел». Новая функция обратной связи появилась осенью 2022 г. Ей воспользовались 100 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В этом году на “Доброделе” появилось множество новинок. Возможность поставить оценку ответу – одна из них. Обратная связь от жителей очень важна, и опция позволяет органам власти понять, какие направления следует дорабатывать», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Поставить оценку можно на последнем этапе работы с сообщением. Для начала следует авторизоваться на портале «Добродел» с помощью ЕСИА, в личном кабинете выбрать категорию проблемы, составить текст и отправить его. Сообщение обработает ответственный исполнитель, а затем предложит решение. Оно появится в профиле. Если вы согласны с решением, то можно поставить оценку по пятибалльной шкале в зависимости от степени удовлетворенности ответом. Если вы не согласны с решением, то можно отклонить его и направить обратно исполнителю на доработку.

Напомним, ранее на портале «Добродел» появились памятки по темам сообщений и присвоение регистрационного номера при обращении в техподдержку. Кроме того, в модуле «Подмосковные стройки» теперь можно смотреть трансляцию со строительных площадок в режиме реального времени.

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