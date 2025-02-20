Болатаева Людмила
Болатаева Людмила и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 2
|Huawei AppGallery 282 1
|Apple - App Store 2899 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7491 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341922, в очереди разбора - 767225.
Создано именных указателей - 169090.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.