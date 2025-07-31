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Почти 25 тыс. заявок на получение услуг было подано через портал «Соцуслуги Подмосковья»

Жители Московской области подали 24,5 тыс. онлайн-заявок на получение социальных услуг. Самыми популярными стали реабилитационные услуги. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В нашем регионе более 300 тыс. жителей получают социальные услуги. Им доступен широкий спектр возможностей для заботы о своем здоровье и развитии. От базовых консультаций до комплексных программ реабилитации – каждый может выбрать на портале “Социальные услуги Московской области” то, что ему необходимо. С начала этого года через него подали почти 25 тыс. заявлений», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

На реабилитационные услуги подали более 15 тыс. заявлений, они оказались самыми популярным. На втором месте – бронирование средств реабилитации (2,2 тыс. заявлений). Замыкает топ-3 вызов социального такси (более 1 тыс. заявлений).

На портале «Социальные услуги Московской области» собрано все самое необходимое для получателей соцуслуг.

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Цифровизация

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что особое внимание уделяется психологическому благополучию: опытные специалисты проводят как индивидуальные консультации, так и групповые сеансы арт-терапии. Для тех, кто стремится к активному восстановлению, доступно современное реабилитационное оборудование и новые программы реабилитации. Также через портал можно оставить заявку на социальное такси или взять в прокат средства реабилитации.

Кроме того, на платформе можно записаться на занятия в трудовых мастерских, где доступно обучение кулинарии, шитью и гончарному искусству. Для тех, кто стремится идти в ногу со временем, организованы курсы цифровой и правовой грамотности.

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