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Прожиточный минимум стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов

Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов

УПОМИНАНИЯ


17.07.2025 Исследование hh.ru: «Какие регионы России стали самыми перспективными для трудоустройства этим летом?» 1
10.10.2024 Умный сервис поможет рассчитать доход при оформлении экстренной социальной помощи в Подмосковье 1
25.07.2022 Выплаты российским семьям реализованы через цифровой сервис, разработанный ГК ОТР 1
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
11.07.2013 Михаил Косилов -
IP-телефония и видеосвязь стали драйверами рынка корпоративных телекоммуникаций
 1
01.03.2012 Первый взгляд на ZTE Tania: самый дешевый смартфон на Windows Phone 1
13.08.2008 E-Ten glofiish M750: QWERTY-коммуникатор без излишеств 1
29.10.2001 Рунет обзавелся шоу для вуайеристов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Прожиточный минимум и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2589 1
Ростелеком 10039 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8973 1
ОТР ГК - ОТР 2000 218 1
Microsoft Corporation 24947 1
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