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Прожиточный минимум стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов
УПОМИНАНИЯ
Прожиточный минимум и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6316 1
|Путин Владимир 3270 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Косилов Михаил 16 1
|Болатаева Людмила 9 1
|ITProPortal 4 1
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