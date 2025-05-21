Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Регпортал Подмосковья объединил все меры соцподдержки для инвалидов на одной странице

На региональном портале госуслуг запустили новую страницу, на которой есть вся актуальная информация о льготах, выплатах и услугах для инвалидов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача – обеспечить каждому жителю региона, особенно тем, кто нуждается в особой поддержке, легкий доступ ко всей необходимой информации. В нашем регионе проживает почти 400 тыс. жителей с инвалидностью. Новый раздел на регпортале для инвалидов – это единая точка входа ко всем мерам поддержки. В нем можно найти информацию о мерах поддержки, соцуслугах и реабилитации», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Информационная страница находится на региональном портале в разделе «Соцподдержка». Здесь представлены актуальные данные обо всех мерах социальной помощи для инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Пользователи найдут полный перечень социальных услуг и сведения о реабилитационных центрах Подмосковья. Кроме того, на странице размещена пошаговая инструкция для слабослышащих граждан по обращению в диспетчерскую службу – указаны удобные способы связи, такие как Telegram-бот.

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» стабильно работает при нагрузке более 4 000 бизнес-процессов в секунду
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хождение по мукам: импортозамещение СУБД в высоконагруженных системах

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

Обзор: Российские No-code и Zero-code платформы 2025

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

В России хотят ввести уголовную ответственность за DDoS-атаки

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153