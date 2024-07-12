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Поддержка ИТ-отрасли
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В Московской области общая сумма выданных ИТ-грантов превысила 1,5 млрд рублей

Высокотехнологичные компании Подмосковья могут получить финансовую поддержку от региона. С начала запуска программы сумма ИТ-грантов превысила 1,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИТ-гранты – уникальная мера поддержки, которая помогает развивать ИТ-отрасль в нашем регионе, создавая новые рабочие места, и привлекать ИТ-кадры. Отмечу, что на сегодня подписано уже 21 соглашение с высокотехнологичными компаниями, а сумма выданных грантов превысила 1,5 млрд руб. Кроме того, ИТ-компаниям Подмосковья удалось привлечь более 3,5 тыс. новых айтишников», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

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В Мингосуправления напомнили, подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

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