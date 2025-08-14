Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Почти 190 тыс. представителей бизнеса уже зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале государственных услуг доступно более 200 электронных услуг и сервисов для представителей бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг зарегистрировано почти 190 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Только с начала года к нему присоединились более 8 тыс. представителей бизнеса. Портал является важным инструментом для упрощения взаимодействия с бизнесом, позволяя предпринимателям получать необходимые услуги быстро и удобно», – сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

Так, с начала 2025 г. самой востребованной онлайн-услугой для бизнеса является оформление разрешения деятельности на такси. За ней обратились порядка 33 тыс. раз. Второй по популярности госуслугой стала оформление заявки на выдачу технических условий (23,2 тыс. заявлений). Также в топ услуг вошли: согласование установки средства размещения информации (17 тыс. заявок), подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков (15,4 тыс. заявок), регистрация самоходных машин и других видов техники (13,6 тыс. заявлений).

Чтобы воспользоваться услугами и сервисами, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

В России введено «частичное ограничение звонков» в Telegram и WhatsApp* ради защиты граждан. Опрос

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году

Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников

Правительство Великобритании на фоне засухи просит удалять старые письма и фото, чтобы ЦОДы расходовали меньше воды

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще