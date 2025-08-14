Почти 190 тыс. представителей бизнеса уже зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале государственных услуг доступно более 200 электронных услуг и сервисов для представителей бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг зарегистрировано почти 190 тыс. индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Только с начала года к нему присоединились более 8 тыс. представителей бизнеса. Портал является важным инструментом для упрощения взаимодействия с бизнесом, позволяя предпринимателям получать необходимые услуги быстро и удобно», – сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, с начала 2025 г. самой востребованной онлайн-услугой для бизнеса является оформление разрешения деятельности на такси. За ней обратились порядка 33 тыс. раз. Второй по популярности госуслугой стала оформление заявки на выдачу технических условий (23,2 тыс. заявлений). Также в топ услуг вошли: согласование установки средства размещения информации (17 тыс. заявок), подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков (15,4 тыс. заявок), регистрация самоходных машин и других видов техники (13,6 тыс. заявлений).

Чтобы воспользоваться услугами и сервисами, потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.