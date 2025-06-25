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Поддержка ИТ-отрасли
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Подмосковные гранты для высокотехнологичных компаний помогли привлечь в регион более 18 тыс. новых ИТ-специалистов

Московская область летом 2022 г. запустила программу поддержки высокотехнологичного бизнеса: гранты при приеме на работу новых ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках этой инициативы заключили уже 64 соглашения о выдаче грантов, что позволило привлечь в регион более 18 тыс. айтишников, из которых за этот год – свыше 6 тыс. На старте программы в нашем регионе трудились около 28 тыс. специалистов в сфере информационных технологий, а спустя почти три года численность работников отрасли выросла на 66%», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Претендовать на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России высокотехнологичные предприятия или компании-производители компьютерной техники. Деньги выделят, если в штат принято пять и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. При этом организация должна быть зарегистрирована на территории Подмосковья, иметь долю доходов от деятельности в сфере информационных технологий более 30% и вести деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19.

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Сумма грантов зависит от квалификации специалистов и уровня их заработной платы. Потратить деньги можно на оплату труда новых сотрудников или на приобретение необходимого оборудования для их работы.

Ознакомиться с подробными условиями получения гранта и порядком рассмотрения заявок можно на странице услуги на региональном портале.

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