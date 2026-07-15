Власти потратят более 4 миллиардов на разработку материалов для выпуска чипов

Минпромторг направит 4,68 млрд руб. на разработку материалов для микроэлектроники в 2026–2028 гг. Министерство рассчитывает, что бюджетный эффект от внедрения этих материалов составит 5,29 млрд руб. А всего к 2028 году будет создано 98 новых материалов.

Бюджет на материалы

Как стало известно CNews, с 2026 по 2028 гг. Минпромторг направит на разработку и освоение серийного производства материалов для микроэлектроники в России 4,68 млрд руб. Это следует из презентации замдиректора Департамента металлургии и материалов Минпромторга Сергея Грачева (есть в распоряжении CNews).

Так, в 2026 г. в рамках ОКР будет направлено 1,6 млрд руб., в 2027 г. — 0,97 млрд, а в 2028 г. еще 1,02 млрд руб. Помимо ОКР, власти выделят средства и в рамках субсидий: 660 млн, 300 и 130 млн соответственно.

Ведомство рассчитывает, что бюджетный эффект от внедрения этих материалов за три года составит 5,29 млрд руб.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Минпромторг выделит миллиарды на материалы для чипов

Помимо этого, к 2028 г. будет создано 160 дополнительных рабочих мест в связи реализацией программы электронного машиностроения в России.

Что создадут к 2028 году

К 2028 г. планируется разработать 98 материалов для электронной промышленности. В 2024 г. было создано 34 материала, в 2025-м — 51, а к концу 2026 года ожидается 69.

В 2026 г. будет запущено серийное производство слитков и полированных пластин нейтронно-трансмутационного легированного монокристаллического кремния диаметром 150 мм, фотошаблонов для проекционной и контактной литографии, полупроводниковых материалов КНИ (кремний на изоляторе) структур диаметром 100 мм со скрытыми полостями, особо чистой ртути и т.д.

Минпромторг Ход реализации программы Элмаша

Всего планируется запустить серийное производство 18 материалов, еще 23 находятся в разработке, уточнена приоритетная номенклатура для 18 позиций.

В России также собираются создать Ассоциацию производителей и каталог таких материалов.

Программа Элмаша

Программа развития электронного машиностроения предполагает импортозамещение около 70% оборудования и материалов для микроэлектроники к 2030 г.

На нее предусмотрено более 240 млрд руб. бюджетного финансирования.