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Новый цифровой сервис поможет найти идеальное место под торговлю

На региональном портале обновили услугу для предпринимателей. Теперь выбрать правильное место для размещения нестационарного объекта помогает сервис предпроверки. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Услуга по включению мест под размещение нестационарных торговых объектов доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки. Если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки. Благодаря сервису снизится число ошибок при заполнении заявления, сократится количество отказов в предоставлении услуги», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

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Предложить место под мобильную торговлю могут владельцы тележек, ларьков, фургонов, автолавок и т.д. Услуга «Включение мест под размещение НТО и уведомление о проведении аукциона» доступна на региональном портале, а также в мобильном приложении «Добродел». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 21 рабочего дня. Информация о ходе рассмотрения заявки отображается в личном кабинете. Если ведомство примет положительное решение, то предложенное место будет включено в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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