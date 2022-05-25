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ИТ в госсекторе
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Центр развития цифровых технологий Maximum открылся в Подмосковье

Центр является подведомственным учреждением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Maximum – аккредитованная ИТ-компания, на которую распространяются все меры государственной поддержки: льготное кредитование, возможность оформления льготной ипотеки, отсрочка от армии для сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы запускаем новый центр развития цифровых технологий Maximum. Специалисты центра совместно с Мингосуправления продолжают работу над масштабными цифровыми проектами и сервисами для жителей Подмосковья в сфере медицины, образования, культуры, спорта, государственного управления», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Команда Мингосуправления разрабатывает и внедряет электронные сервисы, которые помогают жителям практически в один клик решать вопросы по разным жизненным ситуациям. В Подмосковье уже 239 госуслуг можно получить онлайн на регпортале, их число ежегодно увеличивается. Визитная карточка Московской области – портал «Добродел». За семь лет работы с его помощью решено более 2,5 млн проблем. За качеством отработки обращений, поступающих на «Добродел», следит первый в стране Центр управления регионом. В 2022 г. ЦУР помог решить уже 250 тыс. проблем.

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Цифровизация

«Центр развития цифровых технологий Maximum ставит своей целью создание инновационных цифровых решений, технологий и сервисов, которые меняют качество жизни в Подмосковье в лучшую сторону. Сейчас мы усиливаем команду и ищем талантливых разработчиков, архитекторов баз данных, системных аналитиков и руководителей проектов. Ждем как опытных, так и начинающих специалистов», – отметила Надежда Куртяник.

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