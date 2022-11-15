Более 1500 заявок на помощь семьям мобилизованных подано через портал «Добродел»

В октябре 2022 г. на портале «Добродел» запустили новый раздел для семей мобилизованных жителей Московской области. За месяц электронной формой воспользовались более 1500 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье на поддержку могут рассчитывать родственники мобилизованных или добровольцев, которые отправились в зону СВО. Это разные виды помощи: кому-то нужно помочь оформить документы и решить юридические вопросы, кто-то хочет устроить ребенка в сад ближе к дому, а кому-то требуется консультация психолога. Очень просто и удобно подать онлайн-заявку через портал “Добродел”. Заполните электронную форму, и с вами свяжутся в кратчайшие сроки», – сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале «Добродел», кликнуть на кнопку «Мобилизация», или нажать на баннер на главной странице, или выбрать категорию «Поддержка семей мобилизованных». Затем необходимо указать тему сообщения. После этого следует описать проблему в поле для записи, при необходимости прикрепить фотографии и оставить контакты. Статус сообщения будет отображаться в личном кабинете.

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В Подмосковье работает горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации и проведения осеннего призыва. Также задать вопрос можно через чат-бот «Мы рядом».