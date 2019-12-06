Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году

В 2018 г. в ИТ-индустрии произошли очень крупные слияния и поглощения, самыми заметными среди них стало приобретение Red Hat компанией IBM за ошеломляющие $34 млрд и покупка CA Technologies компанией Broadcom за $18,9 млрд. Как показало ежегодное исследование Deloitte по слияниям и поглощениям, 73% руководителей ИТ-компаний ожидали в 2019 г. еще более крупных сделок. И эти надежды оправдались.

Герой сезона — финтех

Уходящий 2019 г. был богат на события в области слияний и поглощений. Редакция CNews Analytics отобрала самые интересные из числа тех, в которых фигурирует хотя бы миллиард долларов. Прошлогоднее место IBM по части рекордных заплаченных сумм заняли компании финтеха, которым принадлежат первые места в рейтинге затрат. Но и на «традиционном» ИТ-рынке было совершено немало крупных и важных сделок.

Консолидация для конкуренции

Первая половина года ознаменовалась рядом крупных сделок на рынке финансовых технологий. В январе поставщик технологий для финансовой отрасли Fiserv объявил о покупке First Data Corp., занимающейся обработкой операций по кредитным картам, за $22 млрд. В марте его конкурент — Fidelity National Information Services подписал соглашение о покупке платежной системы Worldpay за $34 млрд. А в мае процессинговые компании Global Payments и Total System Services договорились о слиянии путем обмена акциями в рамках сделки объемом $21,5 млрд. Как отмечают аналитики, процессы консолидации вызваны необходимостью конкурировать с лидерами финансового рынка — VISA, Mastercard и PayPal. Последняя тоже отметилась крупной покупкой — приобрела за $4 млрд Honey Science Corporation, производителя браузерного расширения для поиска сделок.

Фото: https://ru.depositphotos.com Первая половина года ознаменовалась рядом крупных сделок на рынке финансовых технологий

Битва за аналитику

В июне 2019 г. лидер рынка CRM, компания Salesforce объявила о приобретении лидера рынка визуализации данных Tableau за $15,7 млрд. Salesforce выразила готовность заплатить акциями $15,7 млрд при оценке Tableau в $10,79 млрд. Переплата в $5 млрд говорит о серьезности борьбы на рынке средств аналитики и является, по мнению экспертов, ответом на аналогичную покупку Google — интернет-гигант буквально на неделю раньше купил разработчика программного обеспечения для бизнес-аналитики Looker, правда «всего» за $2,6 млрд. Почти сразу после покупки Tableu Salesforces приобрела за $1,35 млрд еще и ClickSoftware, разработчика ПО управления мобильными сотрудниками.

Broadcom купила Symantec

Broadcom договорилась с Symantec о покупке ее подразделения Enterprise Security по разработке ПО для информационной безопасности корпоративного уровня. Broadcom заплатит за него $10,7 млрд, хотя изначально она планировала купить всю Symantec за $15 млрд. Вместе с частью Symantec Broadcom получила права на ее название.

Nvidia переориентируется на ЦОДы

В марте Nvidia выкупила базирующуюся в Израиле компанию Mellanox, разработчика решений в области межузловых коммуникаций Ethernet и InfiniBand корпоративного класса. Сумма сделки составила около $6,9 млрд, Nvidia приблизительно на 10% перебила ставку другого претендента на Mellanox — компании Intel. Эта покупка — очередной шаг в направлении переориентации Nvidia с рынка графических ускорителей на рынок решений для центров обработки данных.

Дейтинг ныне в цене

Компания Blackstone объявила о приобретении контрольного пакета акций холдинга MagicLab, в который входят сервисы знакомств Badoo и Bumble. Сделка оценивается примерно в $3 млрд. Ранее MagicLab хотела купить компания Match Group (владелец аналогичного сервиса Tinder) за $1 млрд, но основатель MagicLab Андрей Андреев счел сумму недостаточной. Аудитория у сервисов — около полумиллиарда человек.

VMware тратит почти $5 млрд

Компания VMware за год сделал больших две покупки. В августе она подписала «окончательное соглашение» о покупке разработчика ПО Pivotal Software за $2,7 млрд. А в октябре завершила сделку на $2,1 млрд по покупке провайдера облачных сервисов обеспечения безопасности конечных точек Carbon Black стоимостью 2,1 млрд долл. На основе последней покупки VMware планирует создать подразделение по обеспечению кибербезопасности сетевых корпоративных ресурсов.

SUSE обретает самостоятельность

Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micro Focus. Сделка, которую Techcrunch оценивает в $2,5 млрд, была одобрена еще в июле 2018 г., но стороны объявили о ее завершении лишь 15 марта 2019 г. Теперь SUSE будет трансформирована в независимую компанию, а EQT станет ее основным акционером.

Разносторонний Google

Интернет-гигант вкладывается не только в аналитику корпоративного уровня, но и в продукты для конечных пользователей. Зимой компания приобрела (за $40 млн) часть компании Fossil, разработчика умных часов, а в октябре было объявлено о сделке между Google и одним из самых известных производителей носимых устройств, компанией Fitbit, ее размер$2,1 млрд.

Покупка легенды

В мае Hewlett Packard Enterprise заявила, что приобретет компанию Cray, легендарного создателя суперкомпьютеров, за $1,3 млрд. Сделка была завершена в сентябре. В отличие от большинства других крупных покупок, Cray была куплена практически «по себестоимости» — на момент анонса сделки капитализация этой компании на Nasdaq составляла $1,2 млрд.

Apple покупает модемный бизнес Intel

В июле Intel согласилась продать Apple часть своего модемного бизнеса, чтобы та могла разрабатывать собственные модемы для iPhone, в том числе и 5G. Это позволит Apple не зависеть от Qualcomm, которая отказалась поставлять ей чипы связи для iPhone 2018 г. из-за патентных споров. Сделка завершилась в начале декабря.

Corel и Parallels перепроданы в США

Владелец компании Corel продал ее инвестиционной группе KKR из США. Новый владелец получил все ее программные продукты, в том числе и те, что ранее принадлежали российской ИТ-компании Parallels. Предполагаемая сумма сделки — $1 млрд.

Что нас ждет в 2020-м?

Событий, безусловно, будет много. Пока озвучена одна предполагаемая крупная сделка. В ноябре стало известно, что Xerox собирается поглотить HP. У обеих компаний есть бизнес по производству печатной техники, который испытывает проблемы. Вместе они смогут сократить расходы на $2 млрд. Проблема лишь в том, что капитализация HP где-то втрое выше, чем у Xerox (приблизительно $27 млрд против $8 млрд). Поэтому поглотить HP посредством обмена акций не получится, а наличные для совершения столь дорогой покупки на падающем рынке еще надо найти.