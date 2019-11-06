Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца

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Xerox собирается купить HP, которая более чем в три раза превосходит ее по капитализации. У обеих компаний есть бизнес по производству печатной техники, который испытывает проблемы. Вместе они смогут сократить расходы на $2 млрд.



Инициатива Xerox

Компания Xerox рассматривает возможность покупки производителя компьютерной и печатной техники HP. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Вопрос обсуждался во вторник, 5 ноября 2019 г. на заседании совета директоров Xerox. Издание называет такой ход событий попыткой «объединить две гаснущие звезды технологий».

Капитализация HP на рынке составляет около $27 млрд, сообщают источники. Xerox намеревается оплатить покупку частично наличными, частично акциями новой компании. Сама Xerox стоит около $8 млрд, то есть менее трети от стоимости HP.

Зачем это нужно

У компаний много общего: неуклонно сокращающаяся потребность в бумажных документах ведет к спаду продаж печатного и копировального оборудования, поэтому и HP, и Xerox находятся в режиме сокращение расходов, а также пытаются переориентировать бизнес на что-то другое. Слияние даст им возможность сократить расходы примерно на $2 млрд.

Xerox производит преимущественно большие принтеры и копиры. Ежегодная выручка компании составляет около $10 млрд, и большая часть этих средств поступает от сдачи в аренду этой техники бизнесу и ее обслуживания. HP продает в основном принтеры меньшего размера и комплектующие к ним, кроме того, это один из крупнейших производителей ПК в мире. Выручка компании за последний финансовый год, закончившийся в октябре 2018 г., превысила $58 млрд.

Как дела у Xerox

В ближайшее время Xerox ожидает поступления средств — в частности, компания получит $2,3 млрд от продажи 25% акций совместного предприятия Fuji Xerox японской Fujifilm. Об этом компания объявила вчера, как и о том, что судебное разбирательство по иску от Fujifilm стоимостью более $1 млрд будет прекращено. Кроме того, Xerox получила согласие профинансировать сделку с HP от какого-то крупного банка, сообщают источники.

Xerox собирается купить HP

Акции Xerox с начала года успели вырасти на 84%. Этому способствовала программа сокращения расходов и тот факт, что недавно объявленные финансовые результаты за третий квартал превзошли ожидания аналитиков, в связи с чем компания пересмотрела в лучшую сторону прогноз на 2019 г. Только на новостях о сделке с Fujifilm акции выросли на 5%.

Напомним, в 2018 г. планировалось слияние Xerox и Fujifilm, но его сорвали акционеры Xerox Карл Айкан (Carl Icahn) и Дарвин Дисон (Darwin Deason), которым принадлежит около 15% акций компании. Объединенное предприятие должны были создать как раз на основе Fuji Xerox, от акций которой Xerox теперь избавляется. После срыва сделки Fujifilm и подала в суд за нарушение контракта, требуя более $1 млрд. Айкану и Дисону удалось не только избежать поглощения, но и сменить гендиректора Xerox — вместо Джеффа Якобсона (Jeff Jacobson) им стал Джон Висентин (John Visentin).

Проблемы HP

HP образовалась в ноябре 2015 г. в результате раскола производителя техники Hewlett-Packard, основанного в 1939 г. HP унаследовала часть прежнего бизнеса Hewlett-Packard по выпуску персональных компьютеров и принтеров и соответствующий штат, состоявший на тот момент приблизительно из 50 тыс. человек. Бизнес Hewlett-Packard по производству серверов, хранилищ и сетевого оборудования был выделен в компанию Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Одна из нынешних проблем HP заключается в том, что компания традиционно продает принтеры в убыток, а затем зарабатывает на продаже картриджей к ним. Эта схема работала, пока заказчики не стали массово покупать картриджи у сторонних производителей. В связи с этим HP решила внедрить новую модель продаж: при покупке принтера клиенту предоставляется скидка, но взамен он обязуется покупать только оригинальные картриджи. Акции компании с начала года упали на 10%.

В октябре CNews писал, что HP намеревается сократить до 16% сотрудников в рамках плана реструктуризации, целью которого является оптимизация расходов. В общей сложности до октября 2022 г. будет сокращено от 7 тыс. до 9 тыс. работников. По оценкам HP, весь план оптимизации издержек позволит ей начать экономить около $1 млрд в год к концу финансового 2022 г. В результате реструктуризации HP намерена начать больше инвестировать в такие растущие сегменты, как производство принтеров формата А3 и премиальных ПК, а также контрактные услуги и 3D-печать.

У HP с 1 ноября сменился гендиректор — им стал Энрике Лорес (Enrique Lores), который до этого возглавлял печатный бизнес компании. Уход с поста бывшего главы компании Диона Вайслера (Dion Weisler) HP объясняет состоянием здоровья членов его семьи.