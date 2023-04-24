«Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов

«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») объявила о запуске сервиса онлайн-чеков. Это решение для интернет-торговли может заменить онлайн-кассы для ИП и ООО и позволит бизнесу быстро отправлять чеки в налоговую и покупателям — всё в соответствии с законом. При этом чтобы работать по 54-ФЗ, клиентам «Юkassa» больше не нужно будет покупать фискальный накопитель и арендовать онлайн-кассу. Чеки и историю платежей можно отслеживать в личном кабинете «Юkassa».

«По закону предприниматели обязаны отправлять чеки за онлайн-покупки в ФНС и клиентам. Раньше этот процесс был долгим и затратным: нужно было купить фискальный накопитель и арендовать онлайн-кассу примерно за 25 тыс. в год. После подключения онлайн-чеков клиентам «Юkassa» не нужно этого делать — достаточно будет в пару кликов подключить «Чеки от Юkassa» и начать принимать платежи. Это позволит сэкономить на аренде оборудования, уменьшить документооборот и упростить работу. Продавец может быть уверен, что чек дойдёт до налоговой и покупателя», — сказал начальник отдела электронной коммерции «Юmoney» Никита Савельев.

«Чеки от Юkassa» работают со всеми способами оплаты, которые есть в «Юkassa», в том числе со SberPay, платежами по QR-коду и оплатой по частям. Сервис также может работать с рекуррентными платежами и холдированием.

На первом этапе онлайн-чеки «Юkassa» могут подключить только некоторые действующие клиенты сервиса. Вскоре решение станет доступно и другим клиентам «Юkassa».

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За «Чеки от Юkassa» клиенты будут платить от 0,1% дополнительно к стандартной комиссии за каждый успешный платёж, абонентской платы за использование сервиса нет. Итоговая комиссия будет зависеть от оборота клиента «Юkassa» и платёжного способа, который выберет покупатель.