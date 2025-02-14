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Савельев Никита



14.02.2025 Малый бизнес ставит на персональный подход, а крупный — на масштаб 1
26.04.2024 Тренды самозанятости: развитие в регионах и новые способы оплаты — исследование «ЮKassa» 1
16.06.2023 «Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам 1
31.05.2023 «ЮKassa» подключила оплату по QR в офлайн-магазинах 1
24.04.2023 «Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов 1
15.02.2023 «Юkassa» подключает приём платежей по QR-коду в программах «1С» 1
17.01.2023 Самозанятые в «Юkassa» могут принимать оплату новым способом 1
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Савельев Никита и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1053 1
8259 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 272 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 154 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12079 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1718 5
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5082 4
FinTech - QR-код - QR-платеж - Платежи по QR-коду - Оплата по QR-коду - Универсальный QR 90 3
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 620 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2312 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12572 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 546 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5082 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4767 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17110 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 651 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5395 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 765 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 833 6
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 172 4
СКБ Контур - Контур.Эльба 79 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 48 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
АТОЛ Frontol 52 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С:Розница 103 1
Иванченко Евгений 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 1
Россия - СФО - Республика Тыва 309 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 726 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1291 1
Россия - ЦФО - Орловская область 323 1
Россия - УФО - Курганская область 505 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 671 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 509 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1296 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 583 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48206 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 507 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 506 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5745 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 698 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 2
НКО - Некоммерческая организация 505 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5548 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 112 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8075 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5988 1
Аренда 2434 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 180 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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